Forte vento. Incidente sulla SS89 Garganica a Manfredonia: feriti

, 5 Febbraio 2020. A causa di due mezzi pesanti in avaria, la statale “Garganica” è chiusa provvisoriamente al traffico al km 165 ,200 nel comune di Manfredonia in provincia di Foggia.

Sul posto sono presenti Anas, Polizia Municipale di Manfredonia e 118, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. Il traffico viene deviato in direzione Foggia al km 163,400, nel comune di Manfredonia e in direzione Mattinata al km 167,200.