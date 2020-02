Manfredonia, alberi caduti, calcinacci, ringhiere, incidenti: fotogallery maltempo

, 05 febbraio 2020. La Protezione civile regionale , e lo stesso Comune di Manfredonia , avevano annunciato l’allerta meteo dalle prime ore di ieri, 4 febbraio 2020. Nella notte la manifestazione con impeto e violenza del maltempo nel territorio: pali dell’illuminazione in terra nei pressi di ville e abitazioni, come calcinacci e pareti esterne dei palazzi.

Stamani è andata ancora peggio: incidenti sulla Strada Statale 89 (con contestuale chiusura di un tratto di strada, direzione b SS89 “Garganica”), con due mezzi pesanti ribaltatisi lungo la carreggiata. Manfredonia, già scossa per l’omicidio di un 53enne del luogo (ne riferiamo a parte), sta fronteggiando l’emergenza maltempo, con squadre dell’Anas, dei Vigili del fuoco, con gli agenti della Polizia municipale locale. Alcuni alberi sono caduti nei pressi del Castello, della scuola San Giovanni Bosco, in via Isonzo (nei pressi dell’ospedale), ma anche in zona via Canne, e in altri punti periferici e meno della città.

Gestione emergenza. Sono stati richiamati tutti in servizio gli agenti della Polizia locale, in campo anche i referenti locali della Protezione civile regionale, Paser, volontari, ditta Engie (ditta per l’illuminazione pubblica), i responsabili per la manutenzione del verde pubblico, referenti ditta gas metano, referenti dell’Acquedotto Pugliese.

PD MANFREDONIA. In una nota su facebook, “Il Partito Democratico di Manfredonia esprime il proprio ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Paser, degli uffici comunali preposti e le decine di cittadini che si stanno adoperando tra enormi difficoltà in queste ore di emergenza per la nostra città. A voi va il nostro grazie più sincero“. Bari, maltempo in città: crolla una ringhiera a Madonnella. Cinque navi bloccate al largo (fonte Pugliain). “Venti fortissimi e freddi, mare in burrasca, neve nella zona montana del Gargano e temperature crollate in picchiata stanno mettendo in ginocchio tutta la Puglia, ma soprattutto la città di Bari. E’ stato proprio a causa delle forti raffiche, che hanno superato i 50 nodi, sono rimaste bloccate al largo due navi cargo e tre traghetti per un totale di 524 passeggeri e oltre 200 persone di equipaggio. Tutte le imbarcazioni si sono subito dirette verso i porti di Trani, Molfetta e Manfredonia, in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso e attracco nel porto barese”. LA NOTA STAMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (04.02.2020). “Il nostro Paese sarà interessato dal passaggio di un nucleo freddo, di origine nordatlantica, che causerà un deciso rinforzo della ventilazione a tutte le quote e un marcato calo termico, responsabile di nevicate a quote di collina sulle regioni adriatiche centrali e al sud. La forte ventilazione settentrionale, con raffiche di burrasca forte sui rilievi montuosi, sia alpini sia appenninici, porterà anche i mari ad essere agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte.

Domani è prevista la persistenza di nubi e fenomeni sulle regioni adriatiche centrali ed al sud, mentre la ventilazione settentrionale sarà ancora attiva su tutto il Paese. Da giovedì progressiva risalita del campo barico, attenuazione della ventilazione con generale ripresa del campo termico, in ulteriormente consolidamento nella successiva giornata di venerdì. Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato un’ALLERTA ARANCIONE per vento sulle zone di allerta A- Gargano e Tremiti, B -Tavoliere, C-Puglia Centrale Adriatica, D-Penisola Salentina, E-Bacini del Lato e del Lenne, G –Basso Ofanto e I-Basso Fortore e un’ALLERTA GIALLA sulle restanti zone, dalla serata di oggi, 04 Febbraio 2020 e per le successive 24-36 ore.

Sono previsti venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

E’stata emessa anche un’ ALLERTA GIALLA per Neve sulle zone di Allerta A Gargano e Tremiti, B- Tavoliere, F Centrale Bradanica, G Basso Ofanto, H Sub-Appennino Dauno, I basso Fortore dalle prime ore di domani 05 Febbraio 2020 e per le successive 36 ore.

Si prevedono inoltre precipitazioni nevose al di sopra dei 500-700 m sulla Puglia settentrionale con apporti al suolo da deboli a moderati. La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale”.

Manfredonia, alberi caduti, calcinacci, ringhiere, incidenti: fotogallery maltempo (from facebook)