Manfredonia, allerta meteo anche per domani: disposta chiusura scuole

, 05 febbraio 2020. Continua l’emergenza a Manfredonia in seguito al maltempo nel territorio. Ne riferiamo ampiamente in questo testo . Il Comune di Manfredonia ha intanto disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Dalla sezione comunale della Protezione Civile l’invito ai residenti di “non uscire e di valutare con attenzione tutti gli spostamenti. Il pericolo è reale. Oltre all’appello di non uscire, si richiede la rimozione da balconi e terrazze di ogni oggetto che potrebbe cadere a causa del vento”.

Mattinata, disposta la chiusura di 3 gallerie. L’Anas ha disposto “la chiusura al traffico del tratto di strada in cui insistono le gallerie San Benedetto, Papone e Sperlonga, con conseguente deviazione sulle viabilità SS 89 e SP 53, dalle ore 08,00 di lunedì 10/02/2020 alle ore 19:00 di venerdì 21/02/2020 ad esclusione del sabato e della domenica”. La chiusura al traffico si rende necessaria, ha spiegato l’Anas con apposita ordinanza (n.15/2020/BA), per effettuare dei lavori di efficientamento energetico nelle suddette gallerie, consistenti nella sostituzione dei corpi illuminati a SAP con LED di ultima generazione.

Protezione Civile. Meteo: continua il forte vento per le prossime 15 ore . Il nostro Paese continua ad essere interessato da un transito di un secondo nucleo freddo di origine nord-atlantica, che sta causando un rinforzo della ventilazione a tutte le quote dai quadranti settentrionali, con nevicate fino a quota di collina sulle regioni adriatiche centrali e al sud. La forte ventilazione settentrionale, caratterizzata da raffiche di burrasca forte, renderà i mari centro-meridionali agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Nella giornata di domani è atteso un progressivo miglioramento con graduale attenuazione della ventilazione e cessazione delle precipitazioni. Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha esteso l’ALLERTA ARANCIONE per vento sulle zone di allerta A- Gargano e Tremiti, B -Tavoliere, C-Puglia Centrale Adriatica, D-Penisola Salentina, E-Bacini del Lato e del Lenne, G –Basso Ofanto, I-Basso Fortore e l’ALLERTA GIALLA sulle restanti zone, dalla mattinata di domani, 06 febbraio 2020 e per le successive 15 ore. Sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.

METEO PUGLIA. GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020: la saccatura artica, associata ad una circolazione depressionaria sull’Egeo, tende a traslare rapidamente verso levante, alla volta dei Balcani; contestualmente la pressione torna ad aumentare a partire da Ovest per la nuova espansione dell’anticiclone sui settori centro-occidentali del Mediterraneo. Il tempo torna dunque a migliorare su Molise, Basilicata e Puglia, con una residua variabilità mattutina lungo i versanti adriatici seguita da ampie e diffuse schiarite nella seconda parte della giornata. Temperature in calo, specie nei valori minimi. Venti ancora tesi o a tratti forti dai quadranti settentrionali. Mari agitati.

IRRUZIONE ARTICA CON NEVE A BASSA QUOTA, POI NUOVA RIMONTA DELL’ANTICICLONE. Con l’anticiclone sbilanciato sui settori occidentali del Continente europeo fredde correnti giungono dai Balcani, legate ad una saccatura di lontana origine artica, apporteranno un brusco calo termico sul versante Adriatico e al Sud, con precipitazioni a tratti nevose sin verso i 300/500 m tra Molise, alta Puglia e Lucania. Tendenza tuttavia a miglioramento nella serata di oggi. Tempo stabile da giovedì 6 per effetto dell’espansione di un campo di alta pressione da Ovest che smorzerà le fredde correnti determinando cosi rasserenamenti sempre più ampi e temperature in nuovo rialzo.