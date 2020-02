Manfredonia, referendum popolare riduzione parlamentari: previsioni spesa

. Da qui, con recente determina, il Comune di Manfredonia ha determinato di “prelevare dal fondo di riserva mediante variazione al PEG provvisorio l’importo di € 128.000,00 necessario ad assicurare la copertura dell’intera spesa occorrente per le prestazioni relative alla consultazione in oggetto.

E stato fornito atto di indirizzo per l’avvio degli adempimenti relativi alla consultazione

elettorale prevista per il 29 marzo 2020 autorizzando la spesa complessiva entro il limite massimo di € 128,000 per le seguenti prestazioni:

• Competenze ai componenti dei seggi elettorali, incluse le indennità di missione;

• Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale comprensive degli oneri a

carico dello Stato;

• Stampati non forniti dallo Stato;

• Trasporti vari, allestimento seggi, facchinaggio, pulizia straordinaria, recapito plichi, raccolta notizie, collegamenti telefonici straordinari, disciplina propaganda elettorale, materiale di consumo vario per i seggi; • Eventuali spese postali; • Altre necessità non previste.

atto in allegato > ComStr n021 del 05022020