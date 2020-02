Manfredonia. Utilizzo LSU Comune per Ase anche nelle ore notturne, modificata intesa

, 06 febbraio 2020. Con nota acquista in data 8/1/2020 dal Comune di Manfredonia,– in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 167 del 05.08.2015 – per l’utilizzo, da parte dell’ASE S.p.A., dei lavoratori socialmente utili del Comune di Manfredonia – inseriti nei progetti “Manutenzione delle strade, fogne, litorali e verde pubblico” e “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico” – da destinare ad attività di supporto negli interventi di cura e pulizia del verde pubblico.

(atto ComStr n018 del 04022020)

In particolare, la modifica del protocollo è stata richiesta per “consentire l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, assegnati alla Società, anche durante la c.d. ”fascia oraria notturna” compresa tra le 22:00 e le 6:00, nei giorni feriali, compreso il sabato. L’Ente comunale ha approvato la modifica (vedi atto).