Omicidio Vincenzo Paglione a Manfredonia, vittima e omicida si conoscevano

La vittima è, 53 anni, consulente del lavoro con studio professionale sul Lungomare Nazario Sauro. Come reso noto dagli inquirenti, l’uomo è stato ferito con alcune coltellate mentre si trovava all’interno del suo studio, con macchie di sangue ritrovate anche all’esterno della porta d’ingresso dei locali. Paglione è stato soccorso da un’ambulanza del 118 per poi essere trasportato nell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Qui è deceduto poco dopo.

Per l’omicidio utilizzato un coltello da cucina seghettato

Sul luogo dei fatti è intervenuto stamani il personale del Commissariato di Manfredonia che ha sequestrato l’arma del delitto, un coltello da cucina seghettato, rinvenuto lungo le scale del condominio. Nel frattempo, il presunto autore dell’omicidio si è presentato negli uffici della Polizia di Stato a Manfredonia, assumendosi la responsabilità del gesto. Si tratta di un uomo del luogo, di 51 anni (12.02.1968), incensurato, Biagio Cipparano, che avrebbe agito per motivi personali. Da raccolta dati, vittima e omicida si conoscevano. La posizione di Cipparano è al vaglio degli inquirenti. L’uomo è stato interrogato nel pomeriggio in Commissariato, alla presenza del suo legale. Sul luogo dell’omicidio, stamani, anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Foggia.

Avvocato Angelo Salvemini a StatoQuotidiano “Il mio assistito è disperato, non voleva uccidere Paglione”. “Il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia deve ancora terminare le indagini e i relativi accertamenti”, dice a StatoQuotidiano l’avvocato Angelo Salvemini, legale del Cipparano, al termine dell’interrogatorio dell’uomo, questo pomeriggio, in Commissariato a Manfredonia. “Il mio assistito non aveva alcuna intenzione di uccidere Paglione. In verità, non aveva mai accettato la separazione dalla moglie, avvenuta da pochissimo. Stamattina ha preso il coltello dalla sua cucina con l’intenzione di farla finita. Dalle ore 5 è stato in giro per la città, a vagare senza una meta. In seguito, attraverso una telefonata, avrebbe tentato nuovamente di chiedere all’ex coniuge di tornare insieme. Infine, nel mentre transitava sul Lungomare Nazario Sauro ha notato l’auto del Paglione, all’esterno del suo studio. E’ salito nello stabile per parlarci. Cipparano non ha gradito l’atteggiamento del Paglione, apparsogli incurante della sua presenza. Da qui, ricordandosi di avere il coltello in tasca, in un impeto d’ira, lo ha colpito con 2 – 3 fendenti. Non voleva ucciderlo. Non era sua intenzione farlo. Dopo, disperato, è subito corso in Commissariato per costituirsi”. Accusato di omicidio, Cipparano è attualmente in carcere di Foggia, in attesa della convalida.

Vincenzo Paglione era nato a Manfredonia il 26 luglio 1966. Ragioniere commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Foggia dal 2003, con studio a Manfredonia. L’uomo era molto conosciuto in città, numerosi gli attestati di stima, di cordoglio e di rammarico per quanto avvenuto. Biagio Cipparano, incensurato (nato 12.02.1968), è residente a Manfredonia, “già coniugato per oltre 30 anni, da pochissimo separato”.

