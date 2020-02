Pantera nera, a Foggia l’ennesima fake news. Ma il felino non mangia?

Ieri la fantomatica pantera è stata segnalata persino a Foggia. Precisamente in via San Severo alla periferia della città, secondo la segnalazione di un cittadino. Poco importava che le ricerche (in base alle segnalazioni dei giorni precedenti), si fossero concentrate in un’aerea ben lontana dal capoluogo del Tavoliere, vale a dire la zona a nord di San Severo tra Poggio Imperiale, Apricena e Lesina. Qualcuno deve aver pensato bene che fosse credibile che un animale si spossasse di quasi 50 km in pochi giorni. In più istintivamente la pantera delinea il suo spazio e la sua missione è di proteggerlo da tutti coloro che desiderano entrarvi. Quindi normalmente non si sposta di molto.(Fonte Wiki)



Non si stupisce quindi che quella di ieri si concretizzasse in una falsa segnalazione, l’ennesima di questi giorni. Nessuna presenza di impronte o di altri testimoni. Totale assenza di riscontri da parte dei Carabinieri della Forestale e della Polizia Locale che si erano precipitati sul posto. Giorni fa era stata segnalata la presenza di una capra sgozzata nelle campagne vicino a San Severo, indicata come prima predazione del felino e inviata in un laboratorio di analisi di Roma per verificare la presenza del DNA dell’animale. Dopo quella altri “attacchi” ad animali (gatti e cani) sono stati in seguito smentiti. Non si comprende quindi come non si siano trovati altri segni di predazione considerato che il maschio del felino (che pesa fino a 90 kg) mangi in media 3,5 kg di carne al giorno mentre la femmina 2,5 kg. E questo dopo quasi 3 settimane.

Sono passati infatti 20 giorni da quando l’operaio di un’azienda pirotecnica Nicola Chiarappa ne ha segnalato la presenza a San Severo in tutti questi giorni non si sono riscontrati foto o video che non fossero sgranati o poco chiari. Stupiscono a questo punto le dichiarazioni allarmate dei veterinari che avevano decretato la presenza praticamente certa del grosso animale. Cresce sempre più la diffidenza sulla reale presenza anche da parte degli inquirenti. Una psicosi simile a quella di Samara di qualche tempo fa. E si spera si esaurisca allo stesso modo.

Fonte immagine Pinderest