Personale Sanitaservice. Laricchia presenta richiesta accesso atti

“Dopo l’assunzione di due dirigenti e cinque ingegneri, su cui chiediamo chiarimenti, ci risulta che Sanitaservice continui a fare colloqui per selezionare elettricisti, idraulici e altre figure per il nuovo ospedale. Selezioni che non ci risultano previste in alcun bando, per questo abbiamo richiesto a Sanitaservice tra altri documenti, anche il piano del fabbisogno del personale attualmente in vigore della Asl di Lecce”, lo dichiara la consiglierache ha presentato una richiesta di accesso agli atti per ricevere lo statuto di Sanitaservice, il regolamento interno, il piano del fabbisogno del personale attualmente in vigore e tutte le determinazioni e/o documentazioni che abbiano ad oggetto l’assunzione di personale a partire dal 1° gennaio 2018 ad oggi.

“Attendiamo di ricevere al più presto gli atti richiesti – continua Laricchia – per capire se davvero si stia procedendo con queste assunzioni e su quali basi. Se non ci perverranno risposte in breve tempo chiederemo l’audizione del presidente Luigino Sergio e del direttore della Asl di Lecce Rollo. Su queste procedure è necessaria la massima trasparenza”. /com