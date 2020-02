Petizione “Vogliamo il treno Foggia – Manfredonia!”

"Chiediamo quindi che vengano subito impiegati i 50 milioni di euro già stanziati con il Patto per la Puglia per effettuare i necessari interventi di potenziamento della linea ferroviaria ed offrire un servizio di trasporto adeguato, come già avviene sulla ferrovia Foggia-Lucera gestita da Ferrovie del Gargano."