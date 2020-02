Puglia, Toma “Potevano arrivare 1 mln di turisti cinesi, ora tutto bloccato”

“Nel 2020 secondo le nostre previsioni in Puglia potevano arrivare un milione di turisti cinesi”, dicecon delega all’internazionalizzazione e responsabile del tavolo tessile abbigliamento di Confindustria Puglia.

La Puglia, dunque, rischia di perdere una grande occasione per puntare al mercato turistico cinese con lo stop dei voli da e per la Cina, disposto per sei mesi dal governo guidato dal premier Conte, dopo la scoperta a Roma di due casi conclamati di coronavirus che hanno colpito due turisti provenienti da Wuham, dove si è diffusa l’epidemia. Toma di Confindustria racconta: “Nel mese di novembre abbiamo sottoscritto in Cina accordi per progetti di scambi commerciali su food e fashion. Erano tutte iniziative finalizzate a portare in Puglia i turisti. Ma ora tutto è bloccato e le ripercussioni sono pesanti anche se in Cina ci hanno fatto sapere che sperano di risolvere il caso dell’epidemia entro un mese”.

