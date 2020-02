Regione Puglia,via libera al progetto Archivio(4 mln euro)

. La superficie di archiviazione grande 2000 metri quadrati in cui allocare 13.750 metri lineari di carte. Il costo dell’opera?Quattro milioni di euro attinti dai Fondi europei sviluppo e coesione in data 29 gennaio 2013. Nel frattempo la Regione – che ha l’obbligo di custodire la notevole documentazione—ricorre al Servizio archivistico esterno “mediante onerosi contratti di outsorcing,uno dei quali ancora vigente”. Durate gli ultimi dieci anni è stato predisposto uno studio di fattibilità per l’Archivio da realizzare presso gli immobili dell’ex Ciapi,proprietà della Regione,situato nell’area industriale di Bari-Modugno.

Il giorno 7 novembre 2013 presidente e assessori regionali riconsiderano la localizzazione sopradetta dichiarando di “ preminente interesse concentrare nell’area di via Gentile tutti gli ulteriori Uffici regionali”. Qui,Rione Japigia, è stata acquisita la disponibilità di nuove superfici,in particolare quella adiacente l’ingresso del neo Palazzo regionale : 8 mila metri quadrati,suolo sopraelevato visto che la morfologia del terreno permette di costruire una struttura interrata. Il quadro economico è il seguente : 3.030.000,00 euro importo lavori a ribasso d’asta più oneri di sicurezza. A disposizione dell’Amministrazione euro 970.000,00 suddivisi così: 113.849,00 per imprevisti,60.000,00 incentivo,5.151,00 Irap,5.000,00 spese pubblicità e comunicazione del bando,18.000,00 allacciamento ai pubblici servizi,80.000,00 spese supporto tecnico,666.600,00 Iva al 22% sui lavori,17.000,00 Iva al 22% su spese tecniche. Prevista la messa in opera di una hall di accesso al pubblico grande 400 metri quadrati posta all’interno di un volume vetrato,il blocco per i locali tecnici,una rampa di collegamento fra copertura e fascia di ingresso praticabile anche per gli utenti su sedia a ruota.

Quando inizieranno i lavori per l’edificazione dell’Archivio? Non è dato sapere.