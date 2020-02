San Severo, ladro seriale in supermercato: denunciato

. Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, un sanseverese di 37 anni, pregiudicato, per il reato di furto aggravato., facendo perdere le tracce. Con l’attività di indagine posta in essere, grazie all’acquisizione delle testimonianze di alcune persone presenti ai fatti e alla attenta visione delle immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza, gli agenti riuscivano a riconoscere alcuni tratti somatici, caratteristici del soggetto che permettevano poi di identificarlo compiutamente.