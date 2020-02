Servizi demografici Comune Manfredonia, utilizzo parziale dipendente Comune di Zapponeta

, 05 febbraio 2020. Come anticipato, a causa della situazione di carenza del personale, il Comune di Manfredonia ha determinato di procedere all’utilizzo parziale, ai sensi dell’art.1. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, della sig.ra De Martino Pasqua, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Zapponeta, ascritta al profilo professionale “Istruttore amministrativo-contabile” – categoria giuridica C, posizione economica C1, per n. 9 ore settimanali nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio) – da svolgere all’interno dell’ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti, per 12 mesi.

ComStr n019 del 05022020