Aggressioni e umiliazioni a San Severo: “I ragazzi vanno aiutati e corretti”

Non vuole fermarsi ad una sterile denuncia quella che è apparsa pubblicamente sul profilo Facebook “San Severo siamo noi“, un’organizzazione comunitaria i cui membri si sono spesso distinti attraverso iniziative a favore dei cittadini sanseveresi.

È capitato però che siano stati proprio questi ultimi preda di recenti aggressioni.

Francesco Mirando ha infatti denunciato alcuni episodi avvenuti nei giorni scorsi, dichiarando: “Una signora anziana ha subito un tentato scippo, venendo strattonata da dei ragazzi con monopattini. L’altra sera un ragazzo è stato aggredito per le vie principali della città da un gruppo di ragazzini che, in massa, lo hanno massacrato di botte. Alcuni giorni fa una coppia di anziani all’uscita della messa è stata insultata, inseguita ed aggredita sempre da un gruppo di ragazzini in monopattino. Ad un’altra signora invece, le è stato sferrato un calcio alla borsa mentre passeggiava tranquillamente“.

Tutti episodi abbastanza spiacevoli, fino ad arrivare a quello nei confronti di Dino, un uomo che si intrattiene solitamente in Piazza Incoronazione e che tutti conoscono, il quale è stato umiliato ed aggredito per l’ennesima volta ancora da un gruppo di ragazzini in monopattini e bici.

Il post informa anche su altro che accadrebbe nelle ore pomeridiane e serali nel centro cittadino: motorini con conducenti senza casco che sfrecciano ad alta velocità, gli immancabili monopattini e relative aggressioni.

“La micro-criminalità e questi episodi non vanno sottovalutati o tralasciati, come se fossero normali. Questi ragazzi vanno aiutati e corretti. Dove non arrivano i genitori, arriva la legge.

Cosa vogliamo aspettare ancora?!

I cittadini ci mettono la faccia e le denunce, le Forze dell’Ordine, anche se sotto organico, dovrebbero adottare una tolleranza minore”, incalza Francesco Mirando.

A tale denuncia ne seguono altre di cittadini che pubblicano post informando di episodi personali, o che commentano con quel grado di rabbia giustificabile, come una mamma che chiede pubblicamente:

“Possibile che non possiamo uscire e camminare tranquillamente? Dobbiamo rinchiuderci in casa? I posti di blocco nei soliti punti, ma un paio di Forze dell’Ordine anche in borghese a piedi nelle vie centrali della città possiamo vederle? Possono assicurare la tranquillità che merita la gente di questa città? Possono mettere fine a questo scempio? Chiediamo troppo?”

E chi ancora asserisce:

“La gente dovrebbe ribellarsi a questi atti ‘mafiosi’ e non essere omertosa. Vedo molto menefreghismo in città; la mancanza di rispetto per le regole basilari come quelle sociali e civili… Ci vogliono le maniere forti… Ormai siamo in piena ANARCHIA e sinceramente di brave persone ce ne sono e non dovrebbero abbassare la testa e scappare via per colpa di questi personaggi indecenti che rendono la città sporca, incivile e soprattutto Malavitosa”.

Intanto il primo cittadino di San Severo annuncia pubblicamente la nascita della “Cittadella della Polizia”.

Si potrà dunque disporre di un maggior numero di uomini che intensificheranno e rafforzeranno il controllo del territorio.

Una nuova sede sorgerà in via Terranova ed ospiterà il Commissariato di Polizia del distaccamento di Polizia Stradale di San Severo e del reparto di prevenzione crimine “Puglia Settentrionale”.

Intanto, nell’attesa, orecchie tese ed occhi vigili per non incappare nelle due ruote sospette.

(foto fonte: Repubblica)