Anticipazioni monitoraggio ISS: “Puglia resta arancione”

Bari, 05 febbraio 2021. La Puglia resterà in zona arancione. E’ quanto riporta “Il Quotidiano di Puglia”.

“Contrariamente alle previsioni del presidente Michele Emiliano, che nei giorni scorsi aveva ipotizzato un passaggio alla fascia gialla, la situazione nella regione non migliora e dunque la Puglia resta in zona arancione. È quanto emerge dalle anticipazioni sul monitoraggio curato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute trapelate nel primo pomeriggio. Il valore dell’Rt medio italiano non cambia e resta a 0,84 anche se i dati hanno subito un generale leggero peggioramento. In Puglia Rt è a 0,91 e la classificazione di rischio diventa “alta” (così come in Umbria e nella Provincia autonoma di Bolzano)”, riporta Il Quotidiano di Puglia.