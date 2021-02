Cittadella della Polizia a San Severo: presentato il progetto (FOTO)

Foggia, 05 febbraio 2021. Presentazione in Prefettura della “Cittadella della Polizia” a San Severo, progetto destinatario di un finanziamento di oltre 4 milioni di euro. La cittadella sarà costruita a San Severo in via Terranova.

All’incontro hanno preso parte il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, il Questore di Foggia Paolo Sirna, il Sindaco di San Severo Francesco Miglio, l’Assessore ai LL.PP. Luigi Montorio, il Dirigente Opere Pubbliche del Comune di San SWevero benedetto Di Lullo: nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto, destinatario di un Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.2. di 4 milioni 185 mila euro.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI