Covid, in Puglia è attesa la zona gialla: indice Rt a 0,9

Bari, 05/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il report settimanale del ministero della Salute dirà oggi se la Puglia merita di tornare in zona gialla a partire da domenica. La possibilità, ventilata da giorni dal presidente Michele Emiliano, è resa probabile dal fatto che l’indice Rt (il numero dei contagi secondari prodotti da ogni singolo caso non asintomatico) è pari a 0,9, tale da confermare la classificazione in uno scenario di basso rischio.

La sicurezza potrà arrivare solo dopo l’esame dei dati ufficiali, ed è anche appesa all’interpretazione di un parametro (la percentuale di positivi sul totale dei test effettuati) che nel rapporto di 7 giorni fa era considerato critico per un motivo tecnico: la Regione ha infatti cominciato a includere nel totale dei tamponi anche gli antigenici rapidi, cosicché la variazione della percentuale comunicata la scorsa settimana non è stata ritenuta confrontabile con quella della settimana precedente. La regola fissata in sede ministeriale è che per scendere in una fascia di tutela inferiore le regioni devono possedere i requisiti previsti per due settimane consecutive. La Puglia la scorsa settimana non li aveva, pur essendo in una situazione di livello di rischio inferiore rispetto a quello di 7 giorni prima: il 15 gennaio era a rischio alto, dal 22 è passata stabilmente a moderato per due settimane consecutive. (gazzettamezzogiorno)