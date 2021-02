Ecco il video ufficiale del Carnevale di Manfredonia 2021

Sono passato solo a ricordarvi”, un messaggio che si allunga tra nostalgia e speranza, affidato alla maschera tipica del Carnevale. Ze Pèppe, un contadino certo grossolano ma ancor di più amabile, che ogni benedetto febbraio scende in città, per abbandonarsi alla malia e alla magia di Manfredonia in festa.

Fino a lasciarci le penne; ma solo per risorgere l’anno successivo, nostra personalissima Fenice del Golfo.

Così dalla pagina facebook Pop Officine Popolari.

