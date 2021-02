Foggia, Tar conferma interdittiva antimafia per Tecneco

Foggia, 05/02/2021 – (garganotv) Per la società ‘Tecneco Servizi Generali srl’, con sede a Foggia, il Tar Puglia ha confermato l’interdittiva antimafia emessa a novembre scorso dal Prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

Dopo l’interdittiva antimafia, che faceva seguito all’analisi effettuata dal Coordinamento Forze di Polizia, il Prefetto Grassi, previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva nominato tre commissari per la gestione straordinaria e temporanea della ‘Tecneco srl’ per assicurare il mantenimento dei servizi essenziali e del livello occupazionale aziendale. I commissari hanno così assunto i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione limitatamente all’esecuzione dei contratti in corso per lo smaltimento dei rifiuti con i comuni di Carpino, Castelluccio Valmaggiore, Chieuti, Lesina, Lucera, Mattinata, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orsara di Puglia, Rodi Garganico, Serracapriola, Troia, Poggio Imperiale e Vieste. Tale misura straordinaria di gestione avrà una durata temporale limitata necessaria alle amministrazioni ad individuare un nuovo gestore per tali servizi e, comunque, non superiore a 180 giorni.

La “Tecneco” è molto presente nella gestione dei rifiuti in provincia di Foggia. Gestisce il servizio di igiene urbana in gran parte del Gargano e si è aggiudicata, di recente, gli appalti sui Monti Dauni ed anche a Foggia. E’ operativa a Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Carpino, Lesina, Serracapriola, Chieuti, Poggio Imperiale, Lucera, Orta Nova, Stornara, Ascoli Satriano, Troia e Orsara. Nel capoluogo a fine 2019 si è aggiudicato l’appalto di Amiu per gestire la raccolta nelle campane per il vetro, i farmaci e le pile esauste.

In attesa dell’esito del ricorso che probabilmente sarà presentato al Consigli di Stato il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, mentre il progettista incaricato sta ultimando il nuovo bando di gara per individuare il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, è già al lavoro per trovare un’azienda che nel frattempo svolga le attività finora a carico della Tecneco srl.(garganotv)