Il rilancio della Trafilcoop di Lucera passa dalla sinergia: salvi i posti di lavoro

Lucera, 05 febbraio 2021. Filo Zincato, filo ricotto nero e bianco, reti metalliche. Sono solo alcuni dei prodotti della Trafilcoop, società cooperativa nata nell’85 a Lucera, che ben presto si è specializzata in prodotti destinati all’agricoltura, all’edilizia, alle rilavorazioni industriali. Dopo anni di duro lavoro che le ha permesso di imporsi sul mercato nazionale ed internazionale, la Trafilcoop, con lungimiranza e dinamicità, ha unito le sue forze a quelle del gruppo Alfonso Lorenzo srl di Bari, storica azienda a conduzione familiare, leader nella produzione di reti metalliche ondulate utilizzate nel settore siderurgico.

La nuova società Trafila S.r.l., costituita dalla famiglia Alfonso, ha consentito il rilancio del sito produttivo di Lucera.

Un progetto in sinergia che ha permesso ad un nuovo e dinamico modello organizzativo di salvaguardare l’esperienza produttiva della Trafilcoop, di mantenere i livelli occupazionali e di far rimanere l’attività in Puglia con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio. Una scelta etica, in un momento in cui andar via è più semplice che restare.

Una operazione tutta pugliese che ha permesso di salvaguardare il lavoro di 28 dipendenti senza disperderne la professionalità.