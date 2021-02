Manfredonia, Barone: “Villa Rosa diventerà una casa di riposo”

Manfredonia, 05/02/2021 – “Questo posto affascinante è Villa Rosa ed è un bene pubblico. Progettato negli anni ’20 dal proprietario del fondo agricolo Vincenzo D’ Onofrio, noto imprenditore manfredoniano, la villa porta il nome della sua amata moglie, la signora Rosa Longo, molto ben vista in città per la sua bontà e per la sua dedizione alla povera gente.