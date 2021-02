Manfredonia. “La farrata e il Carnevale”: nuova opera di Fare Arte

Manfredonia, 05 febbraio 2021. In questo carnevale social FARE ARTE presenta la sua nuova favola animata: “LA FARRATA E IL CARNEVALE” scritta e diretta da VINCENZO MOCCIA ed interpretata da: Mattia Gelsomino (narratrice), Pasquina Gelsomino ( nonna Zechele), Miriana Di Tullo ( Principessa Olma), Luca Della Torre (Principe), Tonino Bitondi (Zezzino), Antonio Totaro (zio Ciccino) e Vincenzo Moccia (Serafino).

Il montaggio video è stato realizzato da ANTONIO TROIANO.

Vi ricordiamo che le scene sono state realizzate a distanza ( ogni attore ha girato per conto propio le parti e poi sono state montate.) per rispettare le attuali misure in vigore per il covid.

È un nuovo modo di fare TEATRO con la speranza che possiamo ritornare il prima possibile a calcare i palcoscenici e divertirci insieme. Vogliamo strappare una risata a grandi e piccini, in fondo e pur sempre carnevale. Buona visione.