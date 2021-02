Partite Iva Puglia, Gruppo Forza Italia: “Riaprire subito le attività”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Oggi siamo scesi in piazza al fianco delle partite iva che non vogliono ristori, ma tornare a lavorare nel rispetto delle norme anti-Covid. Ed è una richiesta che come Gruppo di Forza Italia, da sempre vicini a questa categoria di persone, non possiamo che fare nostra: ci sono migliaia di attività ormai arrivate al limite e migliaia di famiglie che versano in uno stato di totale indigenza.

Davanti a questo scenario drammatico, c’è il presidente Emiliano che fa “la danza della pioggia” affinché la Puglia resti in zona arancione, e scatenare, evidentemente, la “tempesta perfetta” per affossare le nostre realtà economiche.

Noi non ci stiamo e chiediamo la riapertura immediata di tutte le attività”.