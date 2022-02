Bimba di 2 anni di Mattinata intubata a Bari: “Non è in pericolo di vita”

Mattinata (Foggia), 05/02/2022 – (repubblica) I contagi scendono. Ma Omicron fa sentire ancora il suo peso sui più piccoli. Una bambina di soli due anni è ricoverata in terapia intensiva al pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa del Covid.

È stata trasportata in elisoccorso da Foggia giovedì sera perché l’ospedale barese ha l’unica rianimazione Covid pediatrica della Puglia attiva al momento. È intubata, ma le condizioni non sono gravi e non sarebbe dunque in pericolo di vita. “Questa variante ha coinvolto molto più i bambini rispetto alla precedente”, dice il direttore medico di presidio, dottor Livio Melpignano.

La piccola paziente di due anni, senza altre patologie, viene da Mattinata ed è stata trasferita dall’ospedale di San Giovanni Rotondo. Ha problemi respiratori ed è intubata: “Ha un infiltrato polmonare con una sovrinfezione batterica – spiega il dottor Melpignano – La terapia prevede eparina, antibiotici e ossigenoterapia. Le condizioni sono severe ma non gravi, al momento dunque non è in pericolo di vita. È arrivata in condizioni più critiche di quelle attuali”. (repubblica)