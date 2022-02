Foggia, ItalExit: “Chiediamo cessazione legislazione d’emergenza”

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 febbraio 2022 – Anche a Foggia. come in tutte le altre città italiane capoluogo di provincia. “ITALEXIT PER L’ITALIA” ha invitato i propri iscritti e simpatizzanti, replicando quanto è accaduto nei giomi scorsi in diverse città d’Italia, a presentarsi, presso la locale Procura della Repubblica, nella mattinata di lunedi 7 febbraio 2022, per depositare la denuncia predisposta dallo studio legale Mori di Genova per conto di ItalExit, contro il Governo Draghi e i suoi Ministri, per aver messo in piedi un vero e proprio ricatto vaccinale per il rilascio del lasciapassare verde. A darne notizia è il coordinatore ItalExit per la provincia di Foggia, avv. Marcello Mariella.

“ITALEXIT PER L’ITALIA” continua la LOTTA PER LA DEMOCRAZIA E PER LE LIBERTA, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. II partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone a oggi unica forza politica in Italia a difesa dei valori costituzionali vilipesi dal governo Draghi e per questo su tutto il territorio nazionale è in corso questa iniziativa partita da ItalExit e patrocinata dallo “Studio Legate Mori”, il cui titolare e l’Avv. Marco Mori del gnippo nazionale Avvocati Ultima Linea — ItalExit” del quale fa parte anche l’Avv. Marcello Mariella Coordinatore Provinciale ItalExit per la provincia di Foggia. Il ricatto vaccinale imposto dal Governo 6 illegittimo e costituisce reato. La sanzione del divieto di lavorare nei confronti di chi non vuole vaccinarsi equivale ad impedire alle persone di potersi sostentare, ed è cosi perciò minacciata la lora stessa sopravvivenza. Si tratta di una pena totalmente contraria al rispetto della persona e della dignità umana, qualcosa di mai visto in uno stato di diritto.

“ITALEXIT si batte per rilanciare su tutto il territorio nazionale la lotta contro le vessazioni e i ricatti di Stato e l’anacronistico investimento a senso unico da pane del Governo sulla SOLA scommessa vaccinale, che sta paralizzando il Paese e sta creando profonde ed insanabili lacerazioni sociali. ITALEXIT porta avanti una lotta a difesa delle liberta e dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, che è un pezzo fondamentale della lotta per ItalExit”, e chiama perciò a raccolta tutti i bravi italiani, ormai sfiancati da un Govemo incapace, un governo esso si di emergenza, un governo che si è rivelato capace di essere forte nei confronti dei più deboli ed indifesi e servo invece dei forti potentati economici internazionali: un governo che si regge solo sulla scomposta narrazione del terrore; oggi dal connotato sanitario e terapeutico, e che domani potrebbe assumere chissà quale altro e peggior volto”, conclude Marcello Mariella.