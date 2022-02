Furto nella notte ad Apricena: rubata targa commemorativa dei caduti in guerra

Apricena, 05 febbraio 2022 – La targa commemorativa dei nostri morti della Prima Guerra Mondiale di Apricena è stata rubata questa notte da due persone immortalate dal sistema di video sorveglianza del Comune. I due ladri hanno tentato anche di rubare un pezzo di pluviale del Palazzo di Città. “Valore economico del furto, forse 2 o 3 euro, ma il valore morale è inestimabile – ha commentato il sindaco di Apricena, Antonio Potenza – Nelle vicinanze hanno rubato altri pluviali. Tranquilli abbiamo ripreso tutto. E ABBIAMO DENUNCIATO TUTTO. Mi riferiscono inoltre di alcuni furti nelle nostre case”.

Il primo cittadino ha inviato una nota ai Carabinieri e alla Polizia Locale, chiedendo di intensificare ancora di più la vigilanza, specie nelle ore notturne. “A questi balordi, non so se compaesani o venuti da fuori, è bene che sappiano che non li daremo tregua – ha aggiunto Potenza – Continueremo ad installare telecamere ovunque e con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, la pagherete cara”.

Articolo di Valerio Agricola