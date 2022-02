Incidente Camilla, il 22enne si difende: “Non guidava affatto a folle velocità”

Foggia, 05/02/2022 – (foggiacittaaperta) Si è presentato ieri sera – 4 febbraio – presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Foggia il 22enne F. C. che era alla guida dell’Audi A4 contro il quale si scontrò, nella tarda serata del 26 gennaio scorso, l’auto guidata da Camilla di Pumpo, tragicamente deceduta a causa dell’impatto.

F. C. ha presentato un’autodenuncia, assistito dal legale difensore Michele Sodrio e in compagnia del padre M. C., commerciante di auto che in un primo momento aveva dichiarato di essere alla guida dell’auto. Il legale, quindi, fornisce la ricostruzione fornita alla questura di quanto avvenuto nei momenti successivi alla collisione di via Matteotti: “F. C. non guidava affatto a folle velocità su Via Matteotti, non aveva mai avuto la patente ritirata, anzi conserva immacolati i 20 punti fin dal conseguimento, non guidava affatto a folle velocità, non aveva bevuto o assunto droghe, vizi che non ha mai avuto perché tra l’altro è un giovane sportivo praticante, è del tutto incensurato e senza mai alcuna esperienza precedente con la Giustizia e, nonostante la giovane età, è già un affermato commerciante grazie al lavoro e alla dedizione quotidiani, insomma un ragazzo normale, come lo era la povera Camilla.