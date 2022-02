L’effetto Emiliano, la politica post partiti e la vaporizzazione del centrodestra

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 febbraio 2022 – L’Assessorato alla sanità della Regione Puglia è andato a Rocco Palese, storico esponente di centrodestra e candidato presidente forzista contro Vendola nel 2010.

Diceva il poeta amaricano James Russell Lowell: “Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione”

Palese, professionista stimato della sanità, non solo è stato candidato presidente col centrodestra, ma ha ricoperto i ruoli di consigliere e di assessore regionale fittiano, oltre che di parlamentare, sempre con Forza Italia.

Un passato abbastanza importante e difficile da dimenticare, seppur oggi il medico non sarebbe più tesserato col partito di Berlusconi. Chiaramente non sono mancate le polemiche sulla scelta di Michele Emiliano, da entrambe le parti.

Come riportato da “Repubblica” non si sono fatte attendere le stoccate e precisazioni dagli esponenti di partito di maggioranza e opposizione. Secondo i forzisti D’Attis e Damiani: “Non giudichiamo le scelte personali né le persone, ma non possiamo fare a meno di constatare che, evidentemente, nel centrosinistra si siano vaporizzate le competenze”. Una netta presa di distanza insomma.

Dal Partito Democratico il commento del consigliere regionale Fabiano Amati, riportato da Repubblica, è stato abbastanza duro: “Il Pd dovrebbe valutare l’appoggio esterno nonché il ritiro degli assessori. È questa la proposta che formulo al gruppo cui appartengo”.

Anche il deputato dem Michele Bordo ha attaccato duramente la scelta: “La nomina di Rocco Palese ad assessore regionale alla sanità in Puglia è politicamente molto grave”.

Non è la prima volta che le scelte del governatore pugliese fanno discutere alleati e opposizione. È già da un pò che si parla del “Modello Emiliano” o “Partito della Puglia”, una sorta di carrozzone di civiche e movimenti in sostegno del presidente, senza considerare troppo le provenienze di area politica. Un modello post ideologico innovativo e vincente per qualcuno, mero trasformismo creato ad hoc per restare a galla per altri.

Fatto sta che più passa il tempo, più la politica e soprattutto i partiti perdono forma, sussistenza, tutti i partiti. Probabilmente il cosiddetto “civismo” sta passando il limite e difficilmente si potrà tornare indietro: qualcosa di “smart”, perfetto per il momento elettorale ma poco strutturato, una “proposta politica a tempo”, destinata a non durare troppo ma solo a raggiungere un determinato scopo di consenso.

Ma in questo momento è proprio il centrodestra a risutare perdente, oggi che sembra vaporizzarsi sempre più, anche a livello locale. Problemi di leadership, battaglie interne senza fine, noti esponenti di spicco che finiscono per appoggiare il progetto di Emiliano. Giorgia Meloni risulta l’unica a voler tutelare l’immagine classica del centrodestra, quella riconosciuta da tutti. Lega e Forza Italia invece al momento rincorrono una proposta di centro poco chiara, un’idea di moderatismo difficilmente realizzabile con risultati positivi, creando lesioni e spaccature difficilmente sanabili. Scelte che a volte danno l’impressione di essere totalmente “campate in aria” e prive di qualsiasi ragionamento costruttivo a lungo termine.

In questo marasma di civiche e strategie politiche trasversali il vero sconfitto risulta essere l’elettore, sempre più confuso e orfano di programmi reali che possano consentire di risolvere i problemi quotidiani. La distanza tra politica e cittadino si fa sempre più ampia, con una mancanza di riferimenti ancora più evidente che nel recente passato.

A cura di Gianluigi Cutillo, 5 febbraio 2022