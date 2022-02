Le pazienti del ginecologo Giovanni Miniello che lo hanno denunciato per abusi sessuali avevano “la percezione dell’improbabilità, ai limiti dell’assurdo, che la pratica sessuale della bonifica potesse avere effetto curativo”: non c’è stata alcuna minaccia – dice oggi il Tribunale del Riesame – né alcuna manipolazione di donne vulnerabili da parte del medico. È durissima l’ordinanza con cui il collegio presieduto da Giulia Romanazzi (con Giuseppe Montemurro e Arcangela Romanelli estensore) ha rigettato l’appello della Procura che aveva chiesto il carcere per Miniello, al posto degli arresti domiciliari ai quali si trova dal 30 novembre con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne. (repubblica)