Sanremo-sprint con le cover, vince Morandi con Jovanotti

Sanremo, 05/02/2022 – (AGI) Si è sempre detto: vanno tutti gli amici di Amadeus al Festival, da Fiorello in giù, tranne Jovanotti. E lui arriva dopo 3 anni come piace al conduttore: all’ultimo momento, tra annunci e smentite, e felice di improvvisare.

Per lanciare verso la vittoria nella gara delle cover Gianni Morandi, della cui canzone in gara è autore, con un medley di loro successi (‘Occhi di ragazza’, ‘Un mondo d’amore’,’Ragazzo fortunato’ e Penso positivo’), facendo balzare in piedi tutto l’Ariston che balla e applaude.

Dopo la vittoria, Jova urla felice: ‘Abbiamo vinto, Gianni!’. Non solo: fa salire l’eterno ragazzo al secondo posto nella classifica generale, dietro Mahmood e Blanco, che si sono piazzati dietro di lui nelle cover con una versione eterea de ‘Il cielo in una stanza’. Elisa scivola al terzo posto dopo l’interpretazione di ‘What a feeling’. Jovanotti regala anche molto altro del suo talento all’Ariston. Recita la poesia ‘Bello Mondo’ di Mariangela Gualtieri dedicandola agli studenti in Dad. “La poesia mi ha aiutato in questi due anni – ha spiegato – la poesia ti lascia davanti un abisso, tu sei lì in mezzo e riesci a non sentirti solo perché ti rendi conto che, nell’arco del tempo, la poesia ti ha parlato di cose che tu neanche sapevi, risponde a domande che manco ti eri fatto, è una compagnia importante la poesia”. (AGI)