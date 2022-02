Scomparsa Camilla Di Pumpo, una mamma: “Il silenzio e la preghiera per la tutela della sofferenza”

Prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, lettera di una mamma inviata a StatoQuotidiano.it

In un epoca dove i social si ergono a giudici e a portatori di verità, dove le parole scritte dietro ad una tastiera cariche di odio, di minacce, di violenza incutono terrore, IL SILENZIO E LA PREGHIERA restano le uniche misure di tutela per una famiglia che sta soffrendo tanto.

Una famiglia che riesce a recepire il dolore di un’altra famiglia, lacrima dopo lacrima perchè soltanto 4 mesi fa, ha subito la perdita improvvisa di una sua componente. Una donna di 49 anni bellissima come bellissima lo è CAMILLA. Una famiglia che proprio per questo comprende perfettamente quella rabbia, la conosce e le appartiene. Una famiglia che sa che cos’e’ quel vuoto…quel buio, quello smarrimento.

Per favore, sappiate che dietro tutto questo non ci sono sassi, ma dei cuori : quello di una madre, quello di un padre, quello di una sorella, quello di un ragazzo di 22 anni ( per quanto vi possa sembrare assurdo) che non si danno più pace. Esorto per tale motivo a placare i toni e chiedo alla Famiglia della Vittima di : “Perdonare gli altri, non perché essi meritino il perdono, ma affinché voi meritiate la pace“.