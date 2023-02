Simona Frascaria di San Nicandro Garganico in gara ad “Avanti un Altro!” su Canale 5

San Nicandro Garganico 05/02/2023 –La trasmissione, condotta dai popolari Paolo Bonolis e Luca Laurenti, vedrà la Frascaria mettersi alla prova e cercare di vincere il montepremi in palio. Questa partecipazione rappresenta un’occasione unica per la Frascaria di farsi conoscere dal pubblico e di vivere un’esperienza indimenticabile. I telespettatori potranno seguire la sua prestazione e tifare per lei durante la trasmissione.La sua partecipazione a “Avanti un Altro” rappresenta un’altra opportunità per mostrare il suo talento e la sua personalità al pubblico italiano. In attesa della messa in onda, l’intera comunità di San Nicandro Garganico è in fermento e pronta a sostenere la loro concittadina in questa avventura televisiva.