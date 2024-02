Da oltre quattrocento anni Vico del Gargano festeggia il suo Santo Patrono, San Valentino, nel cuore del gelido inverno garganico; un legame ben saldo tra generazioni di uomini e donne e il proprio territorio.

San Valentino, venerato nella chiesa Madre del paese, è il Santo a cui i vichesi affidano la protezione degli agrumi e delle campagne; in suo onore il paese viene addobbato con allori ed agrumi, che concorrono a rendere particolarmente unica l’atmosfera. Unico al mondo è il baldacchino di arance e limoni che accoglie la statua del Santo, costruito con grande maestria da esperti volontari del posto.

Quest’anno il 14 febbraio è il Mercoledì delle Ceneri, giorno penitenziale per eccellenza. Come già nel 2018, dunque, si vivrà la celebrazione e la processione in maniera esclusivamente penitenziale, rinviando i festeggiamenti al fine settimana e la tradizionale processione a domenica 18 febbraio.

I festeggiamenti e i numerosi eventi sono resi possibili grazie alla sinergia di diversi attori, dall’Amministrazione Comunale al Comitato Feste Patronali, dalla Parrocchia “Santa Maria Assunta” alle associazioni locali.

Numerosi giovani si stanno adoperando in queste ore per la buona riuscita dei festeggiamenti, preparando il “paese dell’amore” ad accogliere i numerosi ospiti che ogni anno affollano uno de “I Borghi più Belli d’Italia”

***

Segue il programma

San Valentino

– Patrono di Vico del Gargano – 2024

PROGRAMMA RELIGIOSO – Chiesa Madre Dal 5 al 13 febbraio

– ore 18.00: Santo Rosario e Novena;

– ore 18.30: Santa Messa.

Lunedì 5 febbraio

– ore 18.00: intronizzazione del Santo Patrono e Novena.

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri – San Valentino

– ore 10.30 e 18.30: Sante Messe;

– ore 11.30: Processione penitenziale alle “Croci”, con atto di affidamento al Santo Patrono e

benedizione degli agrumeti.

Venerdì 16 febbraio

– ore 18.45: “Via Crucis” animata delle Confraternite: testi tradizionali di San Leonardo di Porto

Maurizio e dalle musiche tradizionali alle musiche dei Maestri Venturini e Marinosci.

Domenica 18 febbraio

– ore 09.00, 10.30 e 18.30: Sante Messe;

– ore 10.30: Santa Messa Solenne presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone

Arcivescovo, con la presenza di tutte le Autorità religiose, civili e militari, Confraternite

e fedeli;

– ore 11.30: Solenne Processione per le vie del paese accompagnata dai Complessi Bandistici “A.F.

Nardini” e Garganum, “La Banda del Gargano”. Al rientro della processione fuochi