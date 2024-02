FOGGIA – Due incidenti stradali nella notte a Foggia. Il primo all’incrocio tra via Telesforo e via Camporeale.

Qui, ad entrare in collisione per causa ancora da stabilire dalla Polizia Locale, una Matiz ed una Golf. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Due, invece, i feriti nell’impatto avvenuto all’incrocio tra viale Giotto e via Muscio tra una Alfa ed una Toyota.

In quest’ultimo caso due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia.

Non si conoscono le loro condizioni.

Anche qui, la Polizia Locale a lavoro per ricostruire la dinamica dell’evento.

Lo riporta Voce di Foggia.