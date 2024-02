Bari. “(…) successivamente alla proposizione dell’azione risarcitoria, il procedimento penale è stato archiviato (…) presso il tribunale di Foggia, non ravvisandosi nei fatti esposti gli elementi della truffa, in ragione dell’assenza di condotta ingannevole, stante l’esistenza di fatture che comprovavano l’acquisto delle reti e le giustificazioni addotte circa la loro mancata installazione al tempo della verifica della Guardia di Finanza. Alla stregua delle superiori osservazioni, la sentenza impugnata andrà, quindi, riformata, rigettandosi integralmente, per l’effetto, la domanda risarcitoria avanzata dal requirente”.

Con recente sentenza, la Corte dei Conti – sezione I giurisdizionale centrale d’Appello – definitivamente pronunciando sull’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, ha accolto il ricorso proposto da Michele Moscato, nato a Fasano-Montalbano (BR) il 20.10.1967, in proprio e quale rappresentante legale della s.c.a.r.l. MITILCOOP ADRIATICA, e, per l’effetto, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali e di difesa in favore degli appellanti.

In particolare, il ricorso era stato presentato contro il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Puglia e il Procuratore Generale della Corte dei conti, contro e per la riforma della sentenza n. 994/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, che aveva condannato in solido gli appellanti al pagamento, in favore dell’amministrazione regionale pugliese, dell’importo di € 126.000,00, oltre accessori, a titolo di responsabilità erariale derivante dall’illecita percezione di aiuti in materia di investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, nell’ambito della Misura 2.1.1-progetto 25.

Da atti, la vicenda per cui è causa prendeva abbrivio dagli esiti di una verifica effettuata, nella primavera del 2016, dalla Guardia di Finanza-Sezione Operativa Navale di Manfredonia, da cui emergevano presunte irregolarità commesse dalla società appellante in relazione al progetto finanziato, prevedente la realizzazione di un impianto innovativo di maricoltura integrata off shore con installazione di gabbie a mare dell’estensione di circa 2.000 mc. e n. 12 filari di molluschicoltura.

In particolare, “si era accertato che le gabbie non erano ancora attive, perché non completate e, inoltre, che la società non era in possesso del nulla osta dell’Ente Parco del Gargano, nonostante l’impianto da finanziarsi insistesse in una zona del parco vincolata paesaggistica-mente”.

L’iter amministrativo finalizzato all’ottenimento del contributo si era articolato, a sua volta, nella presentazione, nel febbraio 2013, da parte della soc. Mitilcoop Adriatica, per il tramite del suo legale rappresentante, Michele Moscato, di apposita domanda, all’esito della cui istruttoria, da parte dei competenti uffici regionali, si era pervenuti al riconoscimento dell’incentivo per la complessiva somma di € 252.000,00, a fronte di un investimento pari a oltre 564.000,00 euro.

“Successivamente, la medesima società comunicava alla Regione Puglia la necessità di modificare la localizzazione del sito in un’area del lago di Varano, nel Foggiano, già originariamente concessa ad altra azienda (la s.c.a.r.l. “Marica”), cui sarebbe subentrata per accordo tra le parti”.

Espletato il supplemento istruttorio, previa integrazione documentale sulla variante di progetto – con particolare riferimento dell’autocertificazione concernente il possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dei lavori (in uno con l’impegno di completare questi ultimi entro l’ottobre del 2015, poi prorogati al dicembre dello stesso anno) – la Regione accoglieva la richiesta.

La prima tranche del finanziamento veniva, infine, erogata, a titolo di anticipazione, con D.D.S. n. 422 del 22.12.2015, nell’importo di € 126.000,00.

A seguito degli accertamenti compiuti dalla polizia tributaria, la Regione, ritenuto che la società beneficiaria avesse perso i requisiti per l’ottenimento del contributo in parola, adottava, poi, con determina dirigenziale n. 356/2016, formale provvedimento di revoca dello stesso, non impugnato. Seguiva, poi, anche ingiunzione di pagamento per la restituzione delle somme, opposta dall’interessata innanzi al tribunale di Foggia che, però, rigettava la domanda, giusta sentenza n. 1979/2023, appellata dall’opponente innanzi alla Corte d’Appello di Bari, con giudizio tuttora in corso.

La tesi accusatoria, fondata sulla illecita percezione del contributo, in quanto ottenuto con autocertificazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti (sub specie delle autorizzazioni e dei pareri necessari all’esecuzione dell’intervento e al completamento dello stesso) – e, quindi, sul danno erariale così arrecato alle pubbliche fi-nanze regionali per effetto dell’esborso deviato dalle sue finalità – veniva accolta dalla Sezione territoriale con l’impugnata decisione, riconoscendo, però, quale criterio d’imputazione soggettiva dell’illecito, la colpa grave, anziché il contestato dolo.

Con successiva memoria di replica l’appellante ha instato, in rito, per la sospensione del giudizio per pregiudizialità civile, eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione della Corte sulla presente controversia in favore di quella del giudice ordinario. Nel merito, ha diffusamente reiterato le proprie argomentazioni gravatorie, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Ora l’appello è stato ritenuto fondato

“Sembra indubbio che la complessità dell’iter amministrativo conducente al riconoscimento del contributo, (…) in uno con la non perspicuità del quadro normativo e provvedimentale disciplinante le autorizzazioni e i pareri concernenti gli interventi nell’area del Parco del Gargano, rappresentano elementi tali da escludere quella inescusabile negligenza nella for-mulazione delle autocertificazioni inveritiere su cui si fonda l’azione risarcitoria”.

La sentenza impugnata dovrà dunque essere “riformata, rigettandosi integralmente, per l’effetto, la domanda risarcitoria avanzata dal requirente”.