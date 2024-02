Manfredonia. Eccoci qui a dialogare sulle carenze, sulle proposte, su cosa si potrebbe fare, ma a volte il nostro tema innesca addirittura un atteggiamento di “testa sotto la sabbia” o il sorvolare e far finta che tutto vada bene, che non esistano discriminazioni tra uomo donna sui luoghi di lavoro ecc.. Peccato che i dati ISTAT confermino purtroppo questo gender gap.

Per esempio alla maternità è associata una forte perdita salariale per le donne, difficoltà di re-inserirsi nel mercato del lavoro e minori possibilità di fare carriera, come dimostra anche la relazione annuale di Bankitalia.

Infine a rafforzare quanto emerge dalle interviste, voglio ricordare che nelle ultime 5 posizioni per gender gap troviamo Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e la Basilicata.

