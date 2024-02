Turismo, la Puglia nel 2023 supera i 16 milioni di presenze. Vieste regina: quasi 2 milioni

Nel 2023, in Puglia si è registrato un notevole aumento delle presenze turistiche, superando la cifra di 16,3 milioni. Il turismo internazionale ha evidenziato una crescita significativa del 22% negli arrivi e del 16% nelle presenze rispetto al 2022.

Complessivamente, il bilancio mostra un incremento del +8% negli arrivi e del +4% nelle presenze. Questi dati emergono dal report dell’Osservatorio di Pugliapromozione, basato su informazioni provenienti da Istat/Spot (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico), presentato durante la conferenza istituzionale ‘#weareinPUGLIA 2024 Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione’ presso la Bit di Milano.

L’analisi rivela che la quota di stranieri sul totale degli arrivi è passata dal 29 al 34% in un solo anno. Si osserva un trend positivo negli arrivi durante i mesi da giugno a settembre (+3%) e da ottobre a dicembre (+10% nelle presenze e +5% nei pernottamenti/presenze). La permanenza media è stata di 3,5 notti.

Si sottolinea che il turismo rappresenta un settore economico di rilevanza per lo sviluppo della regione Puglia, con la capacità di generare ricchezza e occupazione attraverso interazioni significative con altri settori produttivi. Le elaborazioni evidenziano un recupero e superamento del movimento turistico del 2019, grazie alla forte ripresa del turismo internazionale, incluso quello a lungo raggio, con un aumento del 34% negli arrivi e del 30% nelle presenze nel 2023 rispetto al 2019.

La presentazione dei dati relativi ai flussi turistici dell’anno precedente è stata il punto di partenza per analizzare il Piano strategico del turismo ‘Puglia 3x6x5’, attualmente in fase di conclusione. Durante l’evento, sono state illustrate le strategie integrate tra gli assessorati regionali per favorire la crescita della destinazione e dell’offerta turistica complessiva. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla presentazione dei dati in remoto.