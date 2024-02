FOGGIA – Dichiarazione della prof.ssa Barbara De Serio in riferimento all’articolo pubblicato sulla testata Il Mattino di Foggia in data 3 febbraio 2024.

“Con riferimento all’articolo sulla testata “Il Mattino di Foggia”, dal titolo “UniFg, un Magnifico dittatore”, pubblicato in data 3 febbraio 2024, prendo espressamente ed apertamente le distanze dal contenuto, dalle considerazioni e dai toni, a dir poco offensivi e dai quali mi dissocio, utilizzati nei confronti del Rettore.

Al di là di quanto accaduto nel corso della riunione citata e ferma la non condivisione della linea politica dallo stesso Rettore recentemente adottata, ritengo che la comunicazione ed il confronto non debbano comunque travalicare i limiti della decenza, come invece avvenuto nell’articolo”, dice Barbara De Serio.