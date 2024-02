Roma. “In particolare, va rilevato che l’accordo corruttivo di cui al capo A è intervenuto nel mese di giugno dell’anno 2012 e – per come contestato – non è stato seguito da momenti posteriori di adempimento del patto. Ciò porta a ritenere estinto per prescrizione il reato (…). Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito, peraltro, non può ipotizzarsi l’adozione di pronunzia più favorevole, in presenza di elementi di prova a carico da cui emerge l’esistenza di un accordo intervenuto tra il Panzone e il Riccardi, la cui qualificazione in termini corruttivi non è priva di sostegno logico”.

In merito a un ricorso proposto da Luigi Panzone, classe 1957, in qualità di titolare di insegnamento presso la Università di Pescara-Chieti, contro una sentenza del 16.09.2022 della Corte Appello di Perugia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) e al reato di cui al capo C (falsità ideologica in riferimento all’esame di inglese I del 26 giugno 2012), esclusa per quest’ultimo l’aggravante prevista (…) perché entrambi estinti per prescrizione. Infine ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al reato di cui al capo B) (falsità ideologica in riferimento all’esame di matematica per l’economia del 16 giugno 2012), perché “il fatto non sussiste”.

Ricostruendo la vicenda, con sentenza del 21 dicembre 2016 il Tribunale di Pescara aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Panzone per tutte le contestazioni a lui ascritte: oltre ai capi citati anche D (falsità ideologica in riferimento all’esame di inglese II del 27 giugno 2012), F (altra ipotesi di corruzione).

Con sentenza emessa il 26 settembre 2018 la Corte di Appello di L’Aquila ha mandato assolto l’imputato dalla contestazione di cui al capo F ed ha confermato, nel resto, la prima decisione.

Con sentenza emessa dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione il 18 febbraio 2021 la decisione testè citata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

In particolare, nella decisione rescindente si era affermato che quanto alla sussistenza dell’accordo corruttivo intervenuto tra Luigi Panzone Luigi (titolare di insegnamento presso la Università di Pescara-Chieti) e Angelo Riccardi (al tempo, sindaco del comune di Manfredonia e studente presso la medesima università) descritto

al capo A della rubrica, ferma restando la configurabilità della corruzione anche nei casi in cui l’atto amministrativo non appartenga in via diretta alla competenza funzionale dell’ipotetico corrotto, si è rilevata carenza motivazionale in rapporto al punto della ‘effettiva ingerenza’ esercitata dal Panzone per fare ottenere al Riccardi il superamento

degli esami universitari.

Inoltre, “la debolezza argomentativa della sentenza si estende ai fatti di cui ai capi C e D della imputazione, anche in ragione della intervenuta assoluzione, in via definitiva, di De Marco Nicola (in tesi di accusa concorrente nei reati di falso nella qualità di docente di lingua inglese), in separato procedimento; viene inoltre evidenziato che non è stato affrontato in modo congruo il punto relativo alla esistenza di discrezionalità valutativa in sede di verifica della preparazione del candidato”.

“Inoltre si evidenzia l’avvenuta assoluzione, in primo grado, dello stesso ipotetico corruttore Angelo Riccardi, sempre in separato procedimento, quale aspetto meritevole di ulteriore valutazione e, quanto al capo B,si evidenzia la non implausibilità della tesi difensiva”.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa il 16 settembre 2022 ha assolto l’imputato Luigi Panzone dal reato di cui al capo D (esame di inglese II) perché il fatto non sussiste; confermato la prima decisione in riferimento ai fatti di cui ai capi A; B; C.

“Secondo i giudici del rinvio, che richiamano i contenuti della decisione di primo grado, vi era prova della falsità ideologica in rapporto al superamento dell’esame di lingua inglese I, posto che da un lato non va ritenuta decisiva l’assoluzione del De Marco, che ben avrebbe potuto intervenire solo nella fase della sottoscrizione del verbale sulla base di verifica operata da altro membro della commissione, dall’altro, per quanto possa discutersi di discrezionalità tecnica, è evidente che la attestazione di idoneità è frutto di macroscopica alterazione della realtà, avendo fornito il Riccardi solo 35 risposte su 70 domande e solo 4 esatte”.

“Vi era prova, inoltre, sia dell’accordo corruttivo intervenuto tra il Panzone e il Riccardi nel periodo (giugno del 2012) corrispondente alle ‘facilitazioni’ curriculari del Riccardi (si cita, sul punto, il rinvenimento presso l’abitazione del Panzone di una scrittura privata che fotografa i termini dell’accordo in ragione della disponibilità fornita dal Riccardi ad anticipare, in sostanza, la somma di denaro necessaria per il contratto di acquisto di un immobile alla compagna del Panzone) che della alterazione dell’esame di matematica, essendo smentita – sul piano logico – la versione difensiva dai contenuti di talune conversazioni intercettate.”

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – il prof. Luigi Panzone.

La Cassazione ha verificato, in primo luogo, il tema della prescrizione di alcune delle contestazioni, punto oggetto di devoluzione ma non esaminato dal giudice del rinvio e come detto: “Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito, peraltro, non può ipotizzarsi l’adozione di pronunzia più favorevole, in presenza di elementi di prova a carico da cui emerge l’esistenza di un accordo intervenuto tra il Panzone e il Riccardi, la cui qualificazione in termini corruttivi non è priva di sostegno logico”.

“La prescrizione va dichiarata anche in riferimento alla contestazione di cui al capo C (…). Sul punto, la decisione impugnata (…) individua correttamente l’alterazione del vero nella attestazione di idoneità, non potendo la stessa derivare da una verifica che, in fatto, ha mostrato la totale insufficienza ictu °cui/ della preparazione del candidato. Nessun rilievo può attribuirsi, inoltre, alla intervenuta assoluzione del De Franco in ragione della separazione dei giudizi e della autonomia valutativa che ne deriva, anche in rapporto a posizioni concorsuali (…). Va pertanto dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione”.

Mentre per il capo B (falsità ideologica in riferimento all’esame di matematica per l’economia del 16 giugno 2012), è stata dichiarata la fondatezza del ricorso, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non sussiste.