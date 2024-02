Manfredonia // Notizie in piazza //

MERCOLEDI 7 FEBBRAIO 2024 presso il MUSEO DIOCESANO ᴅɪ Mᴀɴғʀᴇᴅᴏɴɪᴀ in occasione della celebrazione del Sᴀɴᴛᴏ Pᴀᴛʀᴏɴᴏ S. Lᴏʀᴇɴᴢᴏ Mᴀᴊᴏʀᴀɴᴏ è prevista l’apertura straordinaria delle ᴏʀᴇ 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30 per permettere ai fedeli ed ai visitatori di accedere alle sale espositive, ammirando le importanti collezioni presenti.

Le Associazione Daunia TuR APS ed Archeoclub Siponto – Monte Sant’Angelo per la ricorrenza effettueranno, con le guide turistiche abilitate, una visita guidata nelle sale espositive (contributo € 3,00) della durata di 1 ora circa (Mat. Ore 11.00 Pom. Ore 17.30).

ll Museo diocesano, allestito negli antichi ambienti terranei dell’Episcopio di Manfredonia, custodisce i più significativi ‘signa’, legati al ‘genio e alla spiritualità’ della Chiesa sipontina, quale ideale prosecuzione di un ininterrotto percorso artistico, culturale e spirituale di una delle Diocesi più antiche d’Italia “le cui radici affondano in età apostolica” (Giovanni Paolo II, 1987).

Un prezioso scrigno composto da reperti lapidei, argenti, dipinti e paramenti sacri che narrano il palinsesto della religiosità dei sipontini e restituisce, al contempo, visione storica e godimento estetico accanto alla funzione catechetica.

Per info e prenotazioni contattate Giuseppe 3488137728 o Raffaele 3401052608. www.dauniatur.it

Si ringrazia la Diocesi e Padre Ciro Mezzogori per la concessione dell’apertura in questa giornata di grazia per la comunità sipontina.

https://maps.app.goo.gl/ximXgTF66Fcp67Fs8