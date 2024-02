Foto esclusive: Foggia e la Monarchia. Gli amici foggiani ricordano:

Vittorio Emanuele di Savoia fu il primo Vip sulla tomba d’oro di padre Pio.

di Monica Sales

San Giovanni Rotondo (Fg), 23 maggio 2010. I Monarchici, in Provincia di Foggia e in Puglia, sono tantissimi, delle volte si riuniscono, come avvenne a Foggia alcuni anni fa al famoso Circolo “Tennis Club” alla periferia di Foggia. Noi c’eravamo e Vi raccontiamo cosa accadde. Prima di loro, da padre Pio era giunto Emanuele Filiberto, loro figlio e sua nonna Maria Josè che conobbe di persona il Santo. Anche Aimone di Savoia Duca delle Puglie e i suoi genitori erano frequentatori assidui del Santuario di padre Pio che ha avuto sempre una predilezione per i Savoia. In una domenica di maggio, la nobile Famiglia è giunta proprio per far visita alla tomba d’oro di padre Pio. Vittorio Emanuele e sua moglie Marina hanno pregato padre Pio.

L’idea di invitare i Reali a far visita al Santuario di padre Pio fu iniziativa del Marchese Giuseppe Saldutto, vice Presidente dell’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza, di Torino, che con la Famiglia Reale aveva parlato al Tennis Club di Foggia alla presenza del suo caro amico il dottor Ettore Gaudiosi, Presidente dei Lions Club. Vittorio Emanuele e sua moglie Marina, sono giunti proprio nell’orto dove il Frate dei miracoli incontrò Maria Josè durante la seconda guerra mondiale, giunta a Foggia all’Areoporto militare “Gino Lisa” uno dei più importanti al mondo, su un aereo tedesco assieme a 2 ufficiali di Hitler. Ad accoglierli questa volta non c’era padre Pio, ma padre Francesco Di Leo, magnifico Rettore del Santuario di padre Pio.

Si sono intrattenuti per un ora, hanno visitato i luoghi in cui padre Pio ha vissuto, soprattutto nel refettorio luogo dove mangiava il Santo e dove i due visitatori illustri si sono fermati per pregare davanti all’immagine di padre Pio. Poi sono passati alla chiesa di Renzo Piano, davanti alla grande croce e alle campane, per poi entrare nella nuova tomba d’oro dove i Reali, hanno toccato con la propria mano il sarcofago d’argento che conteneva le reliquie di padre Pio.

Qualcuno all’uscita della nuova chiesa, si è accorto dei Reali, ed ha chiesto una foto ricordo dopo un ora, sono ripartiti per Barletta (Ba) dove c’era una famiglia nobile che li attendeva x la cena….Unica nota dolente è che nel frattempo che i Savoia visitavano la tomba d’oro, i turisti in fila era innervositi e qualcuno ha aveva detto: “avete finito di girare il film?”.

Per la ressa di fotografi e telecamere giunte sul posto…A margine di questo evento storico della prematura morte di Vittorio Emanuele lo stesso Giuseppe Saldutto ha affermato ai microfoni di Stato Quotidiano: “In questi giorni di lutto, vorrei ricordare un grande foggiano, il Conte Giuseppe Telfener, nato a Foggia il 26 marzo del 1839 e morto il primo gennaio del 1898, come riportano le cronache di allora, era l’uomo più ricco d’Italia, tesoriere dei Savoia.

Una lapide ne ricorda l’esistenza nel Cimitero Monumentale di Roma a fianco di Giuseppe Garibaldi meno mportante di lui ma più famoso. A Foggia, lo si ignora volutamente per il suo altissimo valore storico e mondiale.

Portò la ferrovia negli Stati Uniti. Foggia già all’inizio del secolo scorso e anche oggi è lo snodo ferroviario più importante d’Italia grazie proprio al Conte Giuseppe Telfener di Foggia. Suo figlio il Conte John Telfener è uno dei fondatori della Casa Sollievo della Sofferenza, e questa la dice tutta nella relazione tra padre Pio e i Savoia. Un giorno questo astio nei confronti della Nobiltà di animo e di intenti cambierà e la Monarchia ritornerà, proprio come disse il profeta Padre Pio a Maria Josè”.