Aeroporti in crescita, la Puglia vola nel 2025: Foggia segna +11,7%

Il trasporto aereo italiano chiude il 2025 in forte crescita, ma è soprattutto il Mezzogiorno, e in particolare la Puglia, a distinguersi per i risultati più significativi. Secondo i dati ufficiali di Assaeroporti, nel corso dell’anno gli scali nazionali hanno movimentato circa 230 milioni di passeggeri, con un incremento del 5% rispetto al 2024.

Mentre Roma Fiumicino e Milano Malpensa confermano il loro ruolo di hub internazionali, l’attenzione si concentra sul sistema aeroportuale pugliese, che nel 2025 ha vissuto un anno di vera consacrazione, trainato anche dal rilancio dello scalo “Gino Lisa” di Foggia.

Puglia oltre quota 11 milioni di passeggeri

Per Aeroporti di Puglia il 2025 rappresenta un traguardo storico: superata per la prima volta la soglia degli 11 milioni di passeggeri complessivi.

Lo scalo di Bari Karol Wojtyla si conferma il principale motore regionale, sostenuto da una forte crescita del traffico internazionale e da una progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici.

L’Aeroporto del Salento di Brindisi mantiene una posizione solida, superando i 3 milioni di passeggeri e registrando una crescita annua intorno al 4-5%.

Il rilancio del “Gino Lisa”: Foggia cresce a doppia cifra

La sorpresa più rilevante arriva però da Foggia. Dopo anni di difficoltà e incertezze, il Gino Lisa rientra stabilmente nel panorama del trasporto aereo nazionale, nonostante le criticità legate alla crisi di Lumiwings, che ha comportato uno stop operativo di diverse settimane.

I numeri certificano il cambio di passo:

+11,7% di passeggeri rispetto al 2024, con 69.151 viaggiatori transitati nello scalo, contro i circa 61 mila dell’anno precedente. Un dato che consolida uno zoccolo duro di utenza business e leisure assente da decenni.

Le principali rotte, in particolare Milano e Torino, hanno fatto registrare coefficienti di riempimento spesso superiori al 90%, dimostrando la sostenibilità economica delle tratte.

Prospettive e investimenti: l’obiettivo è crescere ancora

Il risultato di Foggia assume un valore non solo numerico ma anche strategico. La risposta del territorio, sostenuta dal comitato Mondo Gino Lisa, ha confermato una domanda reale di mobilità proveniente dalla Capitanata e dalle regioni limitrofe.

Al netto di un fisiologico rallentamento autunnale e dell’assenza di voli nell’ottobre 2025, i picchi di gennaio (+154% sul 2024) e del periodo estivo certificano che lo scalo non è più una scommessa. L’obiettivo per il 2026 è avvicinare quota 100 mila passeggeri, con nuove opportunità legate ai collegamenti nazionali e alla sperimentazione di rotte verso Bologna, oltre a possibili destinazioni estive come Palermo o Catania.

Sul medio periodo, non si escludono collegamenti internazionali verso Francia e Germania, mentre sono attesi i lavori di ampliamento e ammodernamento dello scalo, destinati a rendere il Gino Lisa ancora più attrattivo nel sistema aeroportuale del Sud Italia.

