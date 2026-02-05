ASI, scontro sulla nuova governance: Manfredonia attacca. “Respinto il rinvio, un atto di forza che esclude i territori”

Un’assemblea che doveva segnare un cambio di passo nella gestione del Consorzio ASI si è trasformata in un braccio di ferro politico-istituzionale. Nella mattinata di ieri, durante la riunione dei soci chiamata a eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, la richiesta di rinvio di “qualche giorno” avanzata dal presidente della Provincia di Foggia e dai Comuni di Monte Sant’Angelo e Manfredonia è stata respinta “a colpi di maggioranza”. Una forzatura che, secondo il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, rappresenta “uno sfregio politico istituzionale” e apre una fase di tensione tra i livelli di governo del territorio.

Al centro della contestazione non c’è soltanto una questione procedurale. Il rinvio, spiegano gli enti contrari alla linea maggioritaria, avrebbe avuto l’obiettivo di approfondire il tema della nuova governance alla luce di scelte recenti che avrebbero sollevato perplessità e bisogno di chiarimenti. Ma l’esito della votazione ha portato rapidamente alla nomina di un Consiglio “fotocopia del precedente” con un elemento di novità: l’ingresso del presidente di Confindustria.

Una composizione che, nella lettura di La Marca, non risponde né a logiche territoriali né a un riequilibrio della rappresentanza: “Si fa fatica a rintracciare in questa scelta alcuna logica, sia essa politica o territoriale”, afferma il sindaco. Il punto, sottolinea, è l’esclusione dagli organismi di vertice proprio dei soggetti maggiormente coinvolti dai processi di sviluppo: Manfredonia e Monte Sant’Angelo, interessati direttamente dalle dinamiche industriali e infrastrutturali; la Provincia di Foggia, chiamata per natura a una funzione di rappresentanza dell’intero territorio; e la Camera di Commercio, che “detiene il maggior numero di quote” ma resta fuori dalla governance.

Da qui la domanda che il primo cittadino rivolge ai soci: “A chi giova quest’esito?”. Secondo La Marca, non giova ai territori destinati a ospitare le infrastrutture strategiche, a partire dal porto industriale e dalle aree retroportuali; non giova alla Provincia, che dovrebbe avere un ruolo di regia; e non giova nemmeno al sistema delle imprese, se la CCIAA rimane esclusa. “In un colpo solo – aggiunge – si mina anche il patto di lealtà politica e istituzionale che dovrebbe sussistere tra amministratori pubblici”.

Il sindaco chiarisce che, per Manfredonia, la partita non si esaurisce nella distribuzione delle poltrone. “Il Comune non poneva una questione riguardante unicamente la governance ma principalmente il dove e il come”, spiega. Dove si prendono le decisioni e con quali modalità, soprattutto quando in gioco ci sono scelte “di rilevanza cruciale” per l’assetto urbano, ambientale ed economico. Il riferimento è al porto “Alti fondali” e alle retroportualità, considerate un bene per l’intera provincia ma al tempo stesso aree adiacenti all’abitato cittadino. “La Città – rimarca La Marca – da molto tempo ha imparato che, quando si tratta di sviluppo, le scelte devono essere partecipate e trasparenti nelle motivazioni”.

Nel mirino c’è una gestione che, a giudizio dell’amministrazione sipontina, avrebbe spesso ridotto il confronto con i territori. “Da tempo il Consorzio ASI sconta una gestione che ha praticamente ignorato il confronto”, accusa il sindaco, richiamando alcune decisioni ritenute emblematiche. Tra queste, l’impugnazione del decreto ministeriale di riperimetrazione delle aree portuali, scelta che avrebbe aperto una vertenza con il Governo centrale e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. “Chi ha assunto tale decisione, che ha una portata strategica per i territori coinvolti?”, chiede La Marca.

Altro tema sensibile: la messa a bando della concessione trentennale in diritto di superficie delle aree retroportuali più strategiche per lo sviluppo dei traffici. Secondo il Comune, una procedura che non può essere gestita “al di fuori di ogni confronto e pianificazione” con i soggetti titolati, ossia amministrazioni comunali e Autorità di Sistema Portuale. Sullo sfondo, la richiesta di una regia politico-istituzionale capace di tenere insieme programmazione, tutela del territorio e sviluppo.

Tra i punti che La Marca indica come “di straordinaria attualità” c’è la necessità di un vero confronto in assemblea sulle prospettive della piattaforma logistica di Borgo Incoronata e sulla proposta di ripristino del binario Frattarolo–Porto Alti Fondali, infrastruttura ritenuta funzionale a un sistema di trasporto più efficiente e integrato.

Manfredonia, avverte il sindaco, non intende arretrare: “Il Comune è pronto ad affrontare questi ed altri nodi strategici nella sede politico-istituzionale cui essi competono”. Da qui l’appello finale al presidente della Regione Puglia perché “garantisca un serio confronto politico e istituzionale tra i soggetti che ne hanno titolo”, con l’obiettivo di definire un’agenda di lavoro sui temi che la città “non è più disposta a delegare ad alcuno”.

Dopo la votazione di ieri, la partita non sembra chiusa: si apre ora un doppi binario, politico e amministrativo. Da un lato la richiesta di riaprire il metodo decisionale del Consorzio; dall’altro, l’urgenza di sciogliere i nodi su porto, retroportualità e infrastrutture senza alimentare ulteriori fratture. Perché se la governance è la forma, il “dove” e il “come” evocati da La Marca sono la sostanza di una contesa che riguarda il futuro industriale della Capitanata.