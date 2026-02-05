Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

FOGGIA FAIDE // Foggia, quarant’anni di faide: la lunga scia di sangue della “Società”
5 Febbraio 2026 - ore  08:59

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Banca fantasma e schema Ponzi: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia

BANCA FANTASMA Banca fantasma e schema Ponzi: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia

Il sistema illecito avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime su tutto il territorio nazionale

Banca fantasma e schema Ponzi: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia

Guardia di Finanza - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una struttura finanziaria abusiva, organizzata come una vera banca parallela, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona al termine dell’indagine “Golden Tree”, coordinata dalla Procura dorica. Il sistema illecito avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime su tutto il territorio nazionale.

L’organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi come una presunta community orientata al benessere degli aderenti. In realtà offriva servizi bancari e finanziari illegali, dall’apertura di conti correnti esteri alla concessione di prestiti, fino a investimenti ad alto rendimento. Le basi operative erano attive non solo in Italia, ma anche in Polonia e Bulgaria. I presunti guadagni venivano mascherati con la causale di “cashback”, nel tentativo di eludere i controlli delle Fiamme Gialle.

Le indagini hanno accertato l’utilizzo di un classico schema Ponzi, alimentato dal passaparola e dai social network. Gli investitori venivano spinti a diventare promotori, ottenendo provvigioni per il reclutamento di nuovi clienti. Le vittime, di età compresa tra 20 e 85 anni, hanno spesso affidato risparmi di una vita, pensioni o somme ottenute tramite prestiti, rassicurate da una finta immagine di affidabilità costruita con app di home banking simulate e carte di debito personalizzate.

Il sistema è crollato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi flussi di denaro, determinando il blocco totale della restituzione di capitali e interessi. Secondo gli investigatori, i fondi raccolti venivano utilizzati dai vertici per spese personali, eventi di lusso finalizzati al reclutamento e investimenti speculativi in oro e criptovalute.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di quattro persone per abusivismo finanziario, truffa e autoriciclaggio. Per due indagati sono scattate misure cautelari, mentre sono stati sequestrati 15 conti correnti e oscurata la piattaforma online utilizzata per la frode.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO