Una struttura finanziaria abusiva, organizzata come una vera banca parallela, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona al termine dell’indagine “Golden Tree”, coordinata dalla Procura dorica. Il sistema illecito avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime su tutto il territorio nazionale.

L’organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi come una presunta community orientata al benessere degli aderenti. In realtà offriva servizi bancari e finanziari illegali, dall’apertura di conti correnti esteri alla concessione di prestiti, fino a investimenti ad alto rendimento. Le basi operative erano attive non solo in Italia, ma anche in Polonia e Bulgaria. I presunti guadagni venivano mascherati con la causale di “cashback”, nel tentativo di eludere i controlli delle Fiamme Gialle.

Le indagini hanno accertato l’utilizzo di un classico schema Ponzi, alimentato dal passaparola e dai social network. Gli investitori venivano spinti a diventare promotori, ottenendo provvigioni per il reclutamento di nuovi clienti. Le vittime, di età compresa tra 20 e 85 anni, hanno spesso affidato risparmi di una vita, pensioni o somme ottenute tramite prestiti, rassicurate da una finta immagine di affidabilità costruita con app di home banking simulate e carte di debito personalizzate.

Il sistema è crollato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi flussi di denaro, determinando il blocco totale della restituzione di capitali e interessi. Secondo gli investigatori, i fondi raccolti venivano utilizzati dai vertici per spese personali, eventi di lusso finalizzati al reclutamento e investimenti speculativi in oro e criptovalute.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di quattro persone per abusivismo finanziario, truffa e autoriciclaggio. Per due indagati sono scattate misure cautelari, mentre sono stati sequestrati 15 conti correnti e oscurata la piattaforma online utilizzata per la frode.

Lo riporta leggo.it.