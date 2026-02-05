"Battito Colorato”, musica ed emozioni nel cuore del Carnevale di Manfredonia

Manfredonia si prepara a vivere una serata all’insegna dei colori, della musica e dell’energia condivisa con “Battito Colorato”, uno degli eventi inseriti nel programma ufficiale della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, storica manifestazione simbolo di partecipazione, creatività e spirito di comunità.

L’appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Largo Diomede, dove il ritmo diventerà un linguaggio universale. La serata sarà presentata da Dominik e Luigia Riccardi, con la collaborazione di Rete Smash, realtà da sempre impegnata nella promozione di eventi capaci di coniugare divertimento, socialità e valori positivi.

Protagonista visivo e simbolico dell’evento è la figura di Ze Peppe, carismatica e sorridente, che richiama tutta la magia del Carnevale: un personaggio che sembra “dirigere” un cuore pulsante, attraversato da un’onda sonora multicolore. Un’immagine che racconta perfettamente lo spirito della serata: un battito unico, capace di unire persone, generazioni e sensibilità diverse.

La colonna sonora dell’evento sarà affidata alla consolle dei DJ Luca Padovani e Max Famiglietti, pronti a trasformare Largo Diomede in una vera e propria pista a cielo aperto. A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente, la dance performance della Mary J Style Professional Dance Academy, che porterà sul palco energia, tecnica e passione.

“Battito Colorato” non è solo un evento musicale, ma una vera e propria esperienza collettiva che si inserisce perfettamente nello spirito del Carnevale di Manfredonia: una festa che, da 72 edizioni, celebra l’identità del territorio attraverso l’arte, la musica e la condivisione.

Una serata pensata per emozionare, ballare e sentirsi parte di un unico grande cuore che batte al ritmo del Carnevale. 🎭🎶