Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini. Anche neonati di appena dieci mesi. È il quadro drammatico che emerge dall’inchiesta su un asilo nido di Benevento, culminata con l’emissione di divieti di dimora nei confronti di cinque insegnanti, laiche e religiose, indagate per concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Gianfranco Scarfò, al termine di un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri.

L’indagine partita da una denuncia

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia presentata dal rappresentante legale di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. Da lì, gli investigatori hanno attivato intercettazioni audio e video, che si sono rivelate decisive per documentare una lunga serie di episodi di violenza e soprusi ai danni di bambini tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare.

I filmati e le registrazioni, secondo quanto riferito dagli inquirenti, restituiscono un contesto quotidiano fatto di paura e sofferenza, incompatibile con qualsiasi finalità educativa.

Contenzioni, insulti e violenze fisiche

Nel dettaglio, le indagini avrebbero accertato condotte di contenzione forzata, con i piccoli immobilizzati alle sedie utilizzando i loro stessi indumenti o lasciati bloccati per lunghi periodi nei passeggini. A ciò si aggiungono insulti ripetuti, rivolti persino all’aspetto fisico, al modo di vestire o al nome dei bambini.

Non sarebbero mancati episodi di violenza fisica, tra cui schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, spintoni che avrebbero fatto cadere a terra anche bambini in fase di gattonamento. Contestate anche punizioni improprie e l’uso della forza per costringere i piccoli a mangiare o a dormire.

«Si coprivano il volto per difendersi»

Particolarmente inquietante è il passaggio contenuto nella nota della Procura, che descrive il clima di terrore vissuto all’interno della struttura:

«Il clima – si legge – era percepito come abusante dagli stessi bambini, alcuni dei quali avevano sviluppato l’istinto di coprirsi il volto con le mani non appena si accorgevano che un’insegnante si stava avvicinando, con un atteggiamento istintivamente difensivo».

Un comportamento che, secondo gli investigatori, rappresenta un chiaro segnale di disagio e paura, incompatibile con l’ambiente protetto che un asilo nido dovrebbe garantire.

Le misure cautelari

Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione dei reati, il giudice ha disposto per le cinque insegnanti il divieto di dimora, misura ritenuta necessaria per tutelare i minori e consentire il proseguimento delle indagini.

L’inchiesta è ancora in corso e, come previsto dalla legge, per le indagate vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, quanto emerso finora apre interrogativi profondi sui controlli nelle strutture per l’infanzia e sulla necessità di strumenti più efficaci di prevenzione.

Una vicenda che scuote la comunità e riaccende l’attenzione su un tema delicatissimo: la tutela dei più piccoli, affidati ogni giorno alle cure di chi dovrebbe proteggerli. Lo riporta leggo.it.