Home // Manfredonia // Carnival Tour fa tappa alla Don Milani 1 – Maiorano: l’arte dell’inclusione sfila al Carnevale di Manfredonia

SCUOLA Carnival Tour fa tappa alla Don Milani 1 – Maiorano: l’arte dell’inclusione sfila al Carnevale di Manfredonia

Il vero punto di forza del progetto è l’uncinetto, con oltre 530 medaglioni realizzati a mano solo per il gruppo della scuola secondaria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Carnival Tour approda all’Istituto Don Milani 1 – Maiorano di Manfredonia, raccontando da vicino uno dei progetti più originali e significativi del Carnevale sipontino. Nella puntata, guidata da Vincenzo Moccia e dalla giovane Ivana, le telecamere entrano nel cuore della scuola per scoprire il lavoro, la creatività e l’anima che animano la partecipazione dell’istituto alla storica manifestazione.

Il tema scelto per l’edizione 2026 parla chiaro e forte: integrazione e inclusione sociale. Un messaggio attuale, profondo, raccontato attraverso simboli evocativi e un’estetica ispirata alla cartomanzia, ai tarocchi e alla veggenza, metafore di un presente complesso in cui si cerca, collettivamente, una direzione e nuove risposte.

A colpire è soprattutto il grande lavoro artigianale che coinvolge studenti e docenti. Il vero punto di forza del progetto è l’uncinetto, con oltre 530 medaglioni realizzati a mano solo per il gruppo della scuola secondaria, a cui si aggiungono rose, strumenti musicali artigianali, violini, tamburelli e persino un suggestivo albero della cuccagna, capace di restituire un’atmosfera giocosa, bohémien e popolare.

La Don Milani 1 – Maiorano sceglie inoltre di uscire dagli schemi tradizionali del Carnevale di Manfredonia, abbandonando il classico raso per puntare sul riuso creativo: jeans dismessi dagli studenti diventano tele su cui dipingere, decorare, impreziosire con oro, colori e vernici, trasformando un semplice indumento in racconto, identità e memoria condivisa.

Durante la sfilata, il gruppo metterà in scena piccole rappresentazioni teatrali, accompagnate da musica e oggetti realizzati a mano, dando vita a un Carnevale che non è solo spettacolo, ma espressione culturale e sociale.

La scuola Don Milani – Maiorano sarà protagonista del Carnevale di Manfredonia il 15, il 17 e il 21 febbraio, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con un progetto che unisce tradizione, innovazione e partecipazione.

LASCIA UN COMMENTO