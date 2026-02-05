Carnival Tour, fa tappa alla scuola San Giovanni Bosco – Giordani: i costumi sono ispirati alle civiltà daune

Il Carnival Tour fa tappa alla Scuola San Giovanni Bosco – Giordani di Manfredonia, protagonista di una puntata ricca di tradizione, creatività e valorizzazione delle radici storiche del territorio. Il viaggio tra le scuole, condotto con entusiasmo e spontaneità dalla giovane Ivana e da Vincenzo Moccia, continua a raccontare come il Carnevale rappresenti non solo festa, ma anche identità culturale e lavoro condiviso tra scuola e famiglie.

Ad accogliere la troupe è Romeo, che si muove tra aule e laboratori per scoprire cosa stanno preparando insegnanti, alunni e genitori. Tra colori, materiali e prove generali, l’atmosfera è quella di un cantiere creativo in piena attività, dove ogni dettaglio prende forma grazie all’impegno collettivo.

A raccontare il progetto è l’insegnante Maria Sipontina Trotta, che spiega come il tema scelto per quest’anno guardi alle origini più antiche del territorio. I costumi, infatti, si ispirano alla civiltà dei Dauni, richiamando simboli caratteristici come le stelle e i vasi dauni, reinterpretati con fantasia e spirito giocoso per essere indossati dai bambini.

Il lavoro si distingue anche per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Gran parte dei costumi viene realizzata utilizzando materiali di riciclo, tra cui piatti di carta, cartoncino e altri elementi recuperati. Una scelta che, oltre a stimolare la creatività, trasmette ai più piccoli un importante messaggio educativo legato al rispetto dell’ambiente e al riutilizzo dei materiali.

Il progetto della Scuola San Giovanni Bosco – Giordani diventa così un percorso che unisce storia, arte e manualità, rafforzando il legame tra tradizione e formazione scolastica e coinvolgendo attivamente l’intera comunità educativa.

L’istituto sarà tra i protagonisti del Carnevale di Manfredonia, portando in sfilata colori, simboli e suggestioni che raccontano la storia e l’identità del territorio attraverso lo sguardo e l’entusiasmo dei più giovani.

Il Carnival Tour prosegue così il suo viaggio tra le scuole, confermandosi un racconto corale fatto di passione, creatività e partecipazione, elementi che rendono il Carnevale di Manfredonia una delle espressioni più autentiche della cultura e della tradizione locale.