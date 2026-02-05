Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

BANCA FANTASMA // Banca fantasma e “schema Ponzi”: truffati oltre 500 risparmiatori in tutta Italia
5 Febbraio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

MANUELA MURGIA // Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»
5 Febbraio 2026 - ore  09:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Carnival Tour, fa tappa alla scuola San Giovanni Bosco – Giordani: i costumi sono ispirati alle civiltà daune

SAN GIOVANNI BOSCO - GIORDANI Carnival Tour, fa tappa alla scuola San Giovanni Bosco – Giordani: i costumi sono ispirati alle civiltà daune

A raccontare il progetto è l’insegnante Maria Sipontina Trotta, che spiega come il tema scelto per quest’anno guardi alle origini

Carnival Tour, fa tappa alla scuola San Giovanni Bosco – Giordani: i costumi sono ispirati alle civiltà daune

Carnival Tour, fa tappa alla scuola San Giovanni Bosco – Giordani: i costumi sono ispirati alle civiltà daune

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Carnival Tour fa tappa alla Scuola San Giovanni Bosco – Giordani di Manfredonia, protagonista di una puntata ricca di tradizione, creatività e valorizzazione delle radici storiche del territorio. Il viaggio tra le scuole, condotto con entusiasmo e spontaneità dalla giovane Ivana e da Vincenzo Moccia, continua a raccontare come il Carnevale rappresenti non solo festa, ma anche identità culturale e lavoro condiviso tra scuola e famiglie.

Ad accogliere la troupe è Romeo, che si muove tra aule e laboratori per scoprire cosa stanno preparando insegnanti, alunni e genitori. Tra colori, materiali e prove generali, l’atmosfera è quella di un cantiere creativo in piena attività, dove ogni dettaglio prende forma grazie all’impegno collettivo.

A raccontare il progetto è l’insegnante Maria Sipontina Trotta, che spiega come il tema scelto per quest’anno guardi alle origini più antiche del territorio. I costumi, infatti, si ispirano alla civiltà dei Dauni, richiamando simboli caratteristici come le stelle e i vasi dauni, reinterpretati con fantasia e spirito giocoso per essere indossati dai bambini.

Il lavoro si distingue anche per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Gran parte dei costumi viene realizzata utilizzando materiali di riciclo, tra cui piatti di carta, cartoncino e altri elementi recuperati. Una scelta che, oltre a stimolare la creatività, trasmette ai più piccoli un importante messaggio educativo legato al rispetto dell’ambiente e al riutilizzo dei materiali.

Il progetto della Scuola San Giovanni Bosco – Giordani diventa così un percorso che unisce storia, arte e manualità, rafforzando il legame tra tradizione e formazione scolastica e coinvolgendo attivamente l’intera comunità educativa.

L’istituto sarà tra i protagonisti del Carnevale di Manfredonia, portando in sfilata colori, simboli e suggestioni che raccontano la storia e l’identità del territorio attraverso lo sguardo e l’entusiasmo dei più giovani.

Il Carnival Tour prosegue così il suo viaggio tra le scuole, confermandosi un racconto corale fatto di passione, creatività e partecipazione, elementi che rendono il Carnevale di Manfredonia una delle espressioni più autentiche della cultura e della tradizione locale.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO