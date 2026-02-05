Il Carnival Tour fa tappa alla Scuola Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta – Zapponeta, protagonista di una puntata ricca di colori, significati e suggestioni artistiche. Il viaggio tra le scuole del territorio, condotto con entusiasmo e ironia da Ivana e Vincenzo Moccia, racconta ancora una volta come il Carnevale sappia essere non solo festa, ma anche cultura, riflessione e identità.

Ad accogliere la troupe è Romeo, che si intrufola tra corridoi e laboratori per scoprire cosa stanno “combinando” genitori, alunni e insegnanti, rischiando perfino di rovinare i vestiti pur di cogliere ogni dettaglio dell’allestimento. Un clima di allegria che fa da cornice a un progetto curato nei minimi particolari.

A raccontare il senso del lavoro svolto è la referente Valentina Civica, che spiega come quest’anno il personaggio Ze Peppe resti incantato dalla bellezza delle lampade Tiffany, simbolo dell’Art Nouveau, poi rielaborato in Italia nello stile Liberty. Lampade che, con la loro luce soffusa e delicata, non abbagliano ma mettono in risalto i dettagli, diventando una potente metafora della vita.

«Non servono luci forti – spiega – ma è sufficiente che ognuno di noi accenda la propria luce interiore, la propria coscienza, per far emergere ciò che di bello abbiamo dentro e nella nostra città». Un messaggio che collega armoniosamente il Carnevale all’arte, alla bellezza e al senso di comunità.

Il progetto della Scuola Madre Teresa di Calcutta diventa così un ponte tra tradizione carnevalesca e linguaggio artistico, valorizzando la creatività dei ragazzi e il legame profondo con il territorio.

L’appuntamento con la scuola è fissato per il 15, 17 e 21 febbraio, quando la Scuola Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia e Zapponeta sarà protagonista del Carnevale di Manfredonia, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con le sue luci, i suoi colori e un messaggio di speranza.

Il Carnival Tour, continua così il suo racconto delle scuole del territorio, confermandosi un format capace di dare voce ai giovani, alle idee e alle emozioni che rendono il Carnevale una festa viva e condivisa.