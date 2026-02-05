Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

FOGGIA FAIDE // Foggia, quarant’anni di faide: la lunga scia di sangue della “Società”
5 Febbraio 2026 - ore  08:59

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // Cronaca // Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»

MANUELA MURGIA Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»

Tra gli indizi più rilevanti figurano un frammento di pneumatico sugli indumenti, numerose tracce biologiche

Caso Manuela Murgia, la svolta dopo 31 anni: «Non fu suicidio, ma omicidio»

Manuela Murgia - Fonte Immagine: open.online

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

A trentun anni dalla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari, emergono nuovi elementi che rafforzano l’ipotesi dell’omicidio. Il caso, inizialmente archiviato come suicidio e riaperto il 30 marzo dello scorso anno, torna al centro dell’attenzione per una serie di tracce incompatibili con una caduta dall’alto.

Tra gli indizi più rilevanti figurano un frammento di pneumatico sugli indumenti, numerose tracce biologiche riconducibili a diversi profili genetici maschili e femminili non ancora comparati e una cintura spezzata in modo sospetto. Elementi che, secondo i familiari e i legali, indicano che Manuela è stata uccisa.

«Per noi si tratta di un omicidio e le indagini devono proseguire», afferma l’avvocata Giulia Lai, che assiste la famiglia insieme ai colleghi Bachisio Mele e Maria F. Marras. I legali annunciano una nuova istanza per la comparazione del Dna rinvenuto sugli abiti della ragazza con altri soggetti.

Il nuovo appello arriva dopo l’incidente probatorio in cui sono stati illustrati gli esiti delle analisi effettuate dal Ris dei carabinieri di Cagliari sugli indumenti. Gli accertamenti hanno escluso il coinvolgimento dell’unico indagato, l’ex fidanzato Enrico Astero, oggi 54enne. Ma per la difesa della famiglia questo non chiude il caso.

Secondo la ricostruzione dei consulenti, Manuela sarebbe stata investita da un’auto e successivamente abbandonata nella necropoli, e non precipitata dall’alto. A sostegno di questa tesi viene citato anche un frammento vegetale rinvenuto nel maglioncino, appartenente a una specie non presente né nel 1995 né oggi nell’area della presunta caduta. Ancora più significativo il ritrovamento di un micro-frammento gommoso con nerofumo, compatibile con pneumatici in commercio negli anni Novanta.

Anche le lesioni sul corpo non coincidono con una caduta: il medico legale Roberto Demontis, consulente della famiglia, sottolinea l’assenza delle fratture e dei traumi tipici di quel tipo di dinamica. Ulteriore nodo è la cintura priva di fibbia, la cui rottura, secondo i periti, risulta compatibile con una violenta trazione esercitata da terzi.

Le tracce biologiche sono state individuate in punti chiave degli indumenti: sui polsi del maglioncino, alle caviglie dei jeans, sul bavero del giubbotto e nella parte centrale della cintura. Per i legali, queste posizioni indicano afferramenti e tentativi di trattenere la vittima, non una caduta accidentale.

Ora la decisione spetta al pm Guido Pani, chiamato a valutare se e come proseguire le indagini su un caso che, a distanza di oltre tre decenni, continua a sollevare interrogativi pesanti.

Lo riporta leggo.it.

